واشنطن تندد باحتجاز السلطات الإيرانية جثة صحفي

القاهرة - بوابة الوسط

نددت الولايات المتحدة الجمعة بالسلطات الإيرانية التي يشتبه في أنها منعت دفن صحفي، قائلة إن الجمهورية الإسلامية تخشى الصحفيين حتى بعد وفاتهم.

وتُوفي الصحفي رضا حقيقت نجاد، الذي عمل في المنفى لصالح «راديو فردا»، وهي إذاعة ممولة من الولايات المتحدة تبث باللغة الفارسية، في 17 أكتوبر في مستشفى في برلين، إثر إصابته بمرض السرطان، وفق ما ذكرت المنصة الإعلامية التابعة لإذاعة أوروبا الحرة .

وذكر «راديو فردا»، نقلا عن عائلته أن عملاء للحرس الثوري احتجزوا جثة الصحفي البالغ 45 عاما، لدى إعادتها إلى إيران لمنع دفنه في مدينته شيراز، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحفيين «نشعر بالاشمئزاز لمعرفتنا بأن الحرس الثوري الإيراني احتجز رفات رضا في المطار، ويضغط على عائلته للموافقة على دفنه في مكان آخر».

«خوف من الصحفيين حتى بعد وفاتهم»

ودعا السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن الجثة «فورا» وإعادتها إلى العائلة، مشيرا إلى أن ما حدث يكشف حجم الترهيب الذي تتعرض له الصحافة في الجمهورية الإسلامية.

وقال إن «طريقة التعامل مع رضا حقيقت نجاد تسلط الضوء على مدى الخوف الذي تشعر به القيادة الإيرانية، من الصحفيين حتى بعد وفاتهم».

ويأتي الحادث في وقت تنفّذ السلطات الإيرانية حملة أمنية ضد المتظاهرين الذين خرجوا في أنحاء البلاد عقب وفاة مهسا أميني في سبتمبر، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق.