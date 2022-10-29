كامالا هاريس تنوب عن جو بايدن في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

القاهرة - بوابة الوسط

ستمثل نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، الولايات المتحدة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، التي تعقد نوفمبر المقبل في بانكوك، مع عودة جو بايدن إلى البيت الأبيض بعد جولة دبلوماسية، لحضور زفاف حفيدته.

وسيسافر بايدن إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ (كوب 27) في 11 نوفمبر المقبل، ثم يواصل جولته الدبلوماسية بالسفر من 13 إلى 16 نوفمبر، إلى بالي الإندونيسية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بعد توقف في كمبوديا من 12 إلى 13 من الشهر نفسه لحضور قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (أسيان)، وفق وكالة «فرانس برس».

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لكن الرئيس الأميركي، لن يحضر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقرر عقدها في العاصمة التايلاندية، يومَي 18 و19 نوفمبر، كما أعلن البيت الأبيض الجمعة، وستحلّ هاريس مكانه ثم تسافر إلى الفلبين، الحليف القديم لواشنطن.

آمال بعودة العلاقات الدافئة

وقال البيت الأبيض في بيان إن «زيارتها ستعيد تأكيد وتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين وتؤكد مدى تعاوننا كدولتين صديقتين وشريكتين وحليفتين».

وتأمل واشنطن في إقامة علاقات جيدة مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، بعدما كانت العلاقات مضطربة مع سلفه رودريغو دوتيرتي.