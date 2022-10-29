اعتداء «دنيء».. بايدن يعلق على اعتداء طال زوج بيلوسي...

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بالاعتداء «الدنيء» على زوج زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي.
وقال بايدن خلال جولة انتخابية في فيلاديلفيا إن «لا مكان» للعنف السياسي في الولايات المتحدة. وكان متسلل قد هاجم زوج بيلوسي بمطرقة بعد اقتحام منزل الزوجين في كاليفورنيا الجمعة، على ما أعلنت الشرطة، حسب وكالة «فرانس برس».
هجوم على منزل بيلوسي
ويوم الجمعة، قال الناطق باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي إن الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجين صباح الجمعة كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديمقراطية. وأوضح درو هاميل في بيان أنه «في وقت سابق صباح اليوم، تعرض بول بيلوسي لهجوم في منزله من جانب مهاجم استخدم القوة وهدده بالقتل مطالبًا برؤية الرئيسة» نانسي بيلوسي.
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