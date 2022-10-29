اعتداء «دنيء».. بايدن يعلق على اعتداء طال زوج بيلوسي

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بالاعتداء «الدنيء» على زوج زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي.

وقال بايدن خلال جولة انتخابية في فيلاديلفيا إن «لا مكان» للعنف السياسي في الولايات المتحدة. وكان متسلل قد هاجم زوج بيلوسي بمطرقة بعد اقتحام منزل الزوجين في كاليفورنيا الجمعة، على ما أعلنت الشرطة، حسب وكالة «فرانس برس».