البحرية الروسية تعلن صد هجوم بمسيّرة في خليج سيفاستوبول

القاهرة - بوابة الوسط

تصدت البحرية الروسية صباح السبت لهجوم بمسيّرة في خليج سيفاستوبول، مقر أسطول البحر الأسود التابع لموسكو في شبه جزيرة القرم، بحسب ما أفاد حاكم محلي عيّنته روسيا.

وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف على «تلغرام»، إن «سفنا تابعة لأسطول البحر الأسود تصد مسيّرة في خليج سيفاستوبول... لم تُستهدف أي منشأة في المدينة. الوضع تحت السيطرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

هجوم بمسيّرة على الأسطول الروسي في يوليو

وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا العام 2014. وهاجمت قواتها أوكرانيا من محاور عدة في فبراير هذا العام، بما في ذلك من القرم. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أفاد رازفوجايف أن مسيّرة هاجمت محطة للطاقة الحرارية قرب سيفاستوبول.

كما تعرّض الأسطول الروسي المتمركز في الميناء إلى هجوم بمسيّرة في يوليو. ويأتي الإعلان الأخير فيما تواصل القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم مضاد لاستعادة أراض تحتلها روسيا في جنوب البلاد.