روسيا تكمل تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط

القاهرة - بوابة الوسط

أكملت روسيا تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال أكثر من شهر بقليل، كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة خلال حوار نقله التلفزيون الروسي مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال شويغو فيما كان جالسا أمام بوتين «لقد أنجزت مهمة تجنيد 300 ألف شخص» مشيرا إلى أن 41 ألفا منهم موزّعون في وحدات عسكرية في أوكرانيا، فيما أشاد الرئيس الروسي بـ«وطنية» المجندين الذين تمت تعبئتهم.

القنبلة القذرة

يأتي ذلك مع تصاعد التصريحات الروسية بشأن نية كييف استخدام ماتعرف «القنيلة القذرة»، إذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تتوجه إلى أوكرانيا في أسرع وقت، متهماً كييف بمحو أدلة عن تحضيرها «قنبلة قذرة».

وأوضح، أمام منتدى فالداي للحوار في موسكو، اليوم الخميس: «تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تأتي. نحن مع ذلك، في أسرع وقت وعلى أوسع نطاق ممكن، لأننا نعلم أن السلطات في كييف تبذل ما في وسعها لتغطية آثار هذه الاستعدادات».