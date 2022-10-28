واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة النيجر بسبب خطر إرهابي

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت الولايات المتحدة، الخميس، بمغادرة دبلوماسييها غير الأساسيين وعائلاتهم من العاصمة النيجيرية أبوجا؛ بسبب «تصاعد خطر (حصول) هجمات إرهابية»، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.



وكانت واشنطن سمحت الثلاثاء لهؤلاء بمغادرة المدينة إذا رغبوا بذلك، في وقت أوصت سفارات غربية عدة في الآونة الأخيرة رعاياها بالحد من تحركاتهم في البلاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

- مقتل 11 شخصا في هجمات مسلحة غرب النيجر

والأحد الماضي، قتل 11 مدنيًا على الأقل، السبت، في غرب النيجر، عندما هاجم مسلّحون ثلاث شاحنات ودراجة نارية قرب مالي، فيما يسمى منطقة «المثلث الحدودي» على ما قالت الأحد مصادر محلية لوكالة «فرانس برس».

وفي أعقاب ذلك، حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا من احتمال وقوع هجوم إرهابي في العاصمة النيجيرية أبوجا، يستهدف على نحو خاص المباني الحكومية، ودور العبادة والمدارس وغيرها.