«الطاقة الذرية» تفتش عن «القنبلة القذرة» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ستزور الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقعين أوكرانيين «هذا الأسبوع» بناء على طلب كييف، بحسب بيان للهيئة الخميس، فيما يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بتدمير أدلة تظهر تطويرها «قنبلة قذرة».

وأوضحت الوكالة الأممية أن «المفتشين سيجرون عملية تدقيق مستقلة (...) للكشف عن أي تحويل لمواد نووية»، وفق وكالة «فرانس برس».

- روسيا تكرر اتهامها لأوكرانيا بالتخطيط لاستخدام «القنبلة القذرة»

وأمس الأربعاء، كرر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اتهامات بأن أوكرانيا تخطط لاستخدام «قنبلة قذرة»؛ وذلك في اتصال بالفيديو بنظيره الصيني وي فينغه، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو.