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واشنطن: اتهامات روسية حول الأسلحة البيولوجية «افتراء»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 10:19 مساء
واشنطن: اتهامات روسية حول الأسلحة البيولوجية «افتراء»
اجتماع سابق لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، الخميس، أن اتهامات روسيا بتورط واشنطن في تطوير مزعوم لأسلحة بيولوجية في أوكرانيا «محض افتراء».

وقالت ليندا توماس غرينفيلد «نعلم جميعا أن هذه الادعاءات هي محض افتراء، جرى طرحها دون أي دليل». وأضافت «لكن علي أن أغتنم هذه الفرصة لأوضح الأمور: أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية... الولايات المتحدة ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، قال أديجي إيبو نائب الممثلة السامية المسؤولة عن قضايا نزع السلاح في الأمم المتحدة إن الأخيرة «ليست على علم» بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا طلبت روسيا إجراء تحقيق أممي بشأنه.

- الأمم المتحدة تنفي علمها بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

وصرح إيبو أمام مجلس الأمن: «نحن على علم بالشكوى الرسمية من روسيا (...) بشأن اتهامات بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا». وأضاف «كما أبلغت الممثلة السامية إيزومي ناكاميتسو المجلس في مارس ومايو، فإن الأمم المتحدة ليست على علم بوجود برنامج أسلحة بيولوجية. ولا يزال الحال كذلك اليوم»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ليس لديها تفويض أو «قدرات تقنية» للتحقيق في الاتهام.

وطلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي إطلاق تحقيق أممي في ضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: «لم يكن أمام روسيا خيار سوى تقديم شكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لطلب إجراء تحقيق دولي» في «أنشطة بيولوجية عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية»، موضحة أنها أرفقت الشكوى بمشروع قرار.

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