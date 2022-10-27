بلينكن: استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية أمر «مرعب»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، استخدام القوات الروسية لطائرات مسيرة إيرانية بأنه أمر «مرعب»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها عازمون على منع تسليم هذه الأسلحة.

وقال بلينكن خلال زيارة لأوتاوا أن استخدام هذه المسيرات «لقتل مدنيين أوكرانيين وتدمير البنى التحتية التي يعولون عليها» هو أمر «مرعب»، مضيفا أن الولايات المتحدة وكندا وحلفاءهما سيعملون معا بهدف «ردع إيران ومنعها من تسليم هذه الأسلحة»، وفق وكالة «فرانس برس».

- روسيا تطالب بتحقيق أممي في «أنشطة بيولوجية عسكرية» أميركية في أوكرانيا

وفي وقت سابق اليوم، طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي إطلاق تحقيق أممي في ضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: «لم يكن أمام روسيا خيار سوى تقديم شكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لطلب إجراء تحقيق دولي» في «أنشطة بيولوجية عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية»، موضحة أنها أرفقت الشكوى بمشروع قرار.