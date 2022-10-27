روسيا تطالب بتحقيق أممي في «أنشطة بيولوجية عسكرية» أميركية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي إطلاق تحقيق أممي في ضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان: «لم يكن أمام روسيا خيار سوى تقديم شكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لطلب إجراء تحقيق دولي» في «أنشطة بيولوجية عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية»، موضحة أنها أرفقت الشكوى بمشروع قرار، وفق وكالة «فرانس برس».

- البنتاغون: السلاح النووي يهدف الى ردع «أي هجوم استراتيجي»

وفي وقت سابق اليوم الخميس، حذرت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» في استراتيجيتها النووية الجديدة من أن الولايات المتحدة تعتبر أن الأسلحة النووية تهدف إلى «ردع أي هجوم استراتيجي» حتى لو كان تقليديا.