بلينكن: ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يظهر قدرة الدبلوماسية الأميركية على التغيير

القاهرة - بوابة الوسط

وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعها لبنان وإسرائيل في وقت سابق اليوم الخميس، بوساطة من الولايات المتحدة بأنها «انجاز تاريخي.. يظهر قدرة الدبلوماسية الأميركية على التغيير»، مؤكدا أنها ستؤدي إلى «تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة».

وقال بلينكن في بيان تلقته «بوابة الوسط» إن الولايات المتحدة تهنئ حكومتي إسرائيل ولبنان على إتمامهما الاتفاق الذي سهلته واشنطن «لإنشاء حدود بحرية دائمة بين البلدين»، مشيرا إلى أن «هذه الاتفاقية توضح بشكل هادف رؤية الولايات المتحدة لشرق أوسط أكثر أمنا وتكاملاً وازدهارا».

فائدة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

وأضاف أن الاتفاقية «تقدّم نفس القدر من الفائدة لكل من إسرائيل ولبنان»، مبينا أنها «تعزّز المصالحَ الاقتصادية والأمنية لإسرائيل، وتشجع الاستثمار الأجنبي الذي تشتدّ حاجة الشعب اللبناني إليه في الوقت الذي يواجه فيه أزمة اقتصادية مدمّرة».

كما أكد بلينكن أن «المنطقة وسواها ستجني قريبا فوائد موارد الطاقة هذه التي ستعزّز الأمن والاستقرار والازدهار»، لافتا إلى أن «هذا الاتفاق التاريخي لم يكن ممكناً لولا مثابرة قادة إسرائيل ولبنان ودبلوماسيتهم، ولولا العمل الجاد الذي قام به المنسّق الرئاسي الخاص» بالمهمة وفق البيان.

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بايدن يعلن توقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس جو بايدن، توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل «رسميا» بين الدولتين واتخاذ الخطوات النهائية الخميس لدخوله حيز التنفيذ، ليتوج جهود دبلوماسية أميركية على مدى عامين لانجاز الاتفاق.

وأعرب بايدن عن فخره بهذا الانجاز وأكد في بيان أصدره البيت الأبيض، اتخاذ «الطرفين اليوم في الناقورة بلبنان الخطوات النهائية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، وجرى تقديم الأوراق النهائية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة».

عون ينفي أي أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

ونفى الرئيس اللبناني ميشال عون، وجودي أي أبعاد سياسية لهذا الاتفاق، إثر تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لبيد اعتبر فيها أن لبنان «اعترف بالدولة العبرية» من خلال موافقته على الاتفاق.

وغرد عون على «تويتر» قائلا: «إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول».

وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى أن كل من لبنان و«إسرائيل» في حالة حرب، ولم يلتقي ممثلوهما مباشرة خلال توقيع الاتفاق الذي جرى بعد ظهر اليوم عبر الوسيط الأميركي.