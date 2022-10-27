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تحذير من ارتفاع حرارة الأرض بــ2.6 درجة.. وانتقادات للدول غير الملتزمة بتعهداتها المناخية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 07:07 مساء
تحذير من ارتفاع حرارة الأرض بــ2.6 درجة.. وانتقادات للدول غير الملتزمة بتعهداتها المناخية
جسر محمد باقر عند التقاء نهري دجلة والفرات في مدينة البصرة بالعراق، 26 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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حذرت الأمم المتحدة في تقرير جديد نشر اليوم الخميس من أن «الاحترار المناخي قد يصل إلى 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي»، نظرًا إلى التعهدات الحالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة، وهي نتيجة اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «لا ترقى إلى المستوى المطلوب لدرجة مثيرة للشفقة».

ودعا غوتيريس إلى وقف «الغسل الأخضر»، أي ترويج جهات لمعلومات مضللة بشأن التزامات مزعومة لحماية البيئة؛ إلا أن الدول لا تلتزم بتعهداتها، حسبما جاء في التقرير الذي سلطت عليه الضوء وكالة «فرانس برس».

حرارة الأرض قد ترتفع بـ 2.8 درجة
ويؤدي المسار الحالي إلى ارتفاع حرارة الأرض بـ 2.8 درجة مئوية، وفق ما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

والمساران يؤديان إلى احترار أعلى من هدف اتفاق باريس للمناخ لحصر ارتفاع درجة الحرارة بمعدل أدنى بوضو" من درجتين مئويتين، وإذا أمكن 1.5 درجة.

ودعا آخر مؤتمر للأطراف (كوب 26)، الذي عُقد قبل عام في غلاسكو باسكتلندا، الدول الموقّعة على الاتفاق والبالغ عددها نحو ،200 دولة إلى تعزيز التزاماتها التي تفصّل خططها لخفض الانبعاثات والتي تُعرف بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني.

لكن بحلول نهاية سبتمبر الماضي، أرسلت 24 دولة فقط مساهماتها الوطنية الجديدة أو المعدلة بحلول الموعد النهائي في 23 سبتمبر، في الوقت المناسب للنظر فيها في مؤتمر «كوب 27».

تحذير أممي من كارثة عالمية
واعتبر غوتيريس في مقطع فيديو أن التعهدات المناخية هذه «لا ترقى إلى المستوى المطلوب لدرجة مثيرة للشفقة، ونحن متجهون إلى كارثة عالمية».

من ناحية الاحترار، تُترجم المساهمات المحددة على المستوى الوطني في إعطاء فرصة بنسبة 66 % لحصر الاحترار بـ 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

وتعطي المساهمات المحددة على المستوى الوطني المشروطة نتيجة أفضل قليلاً تحصر الاحترار بـ2.4 درجة مئوية، لكنها أعلى بكثير من هدف اتفاق باريس المناخي الذي أبرم عام 2015.

وتؤدي هذه المساهمات إلى خفض الانبعاثات بنسبة 5 % بحلول العام 2030 مقارنة بما هي عليه اليوم مع التعهدات غير المشروطة وبنسبة 10 % مع التعهدات المشروطة بتمويل أو إجراءات خارجية.

وعود بعض الدول في مجال البيئة لا تنفذ
ومع أخذ التزامات الحياد الكربوني التي ضاعفتها البلدان أخيرًا في الاعتبار، يمكن حتى حصر الزيادة إلى 1.8 درجة مئوية والاقتراب من الهدف الذي حدده اتفاق باريس. لكن هذا السيناريو غير مقنع حاليا، بحسب التقرير الذي يشير إلى التباينات بين الوعود التي قُطعت والنتائج التي جرى الحصول عليها.

وكان غوتيريس مباشِرًا أكثر، إذ قال إن الالتزامات بحياد الكربون لا قيمة لها بدون خطط وسياسات وإجراءات تدعمها. وأضاف «لم يعد أمام عالمنا مجال للقيام بالغسل الأخضر وليكون لديه ذرائع أو تأخير».

التزامات الدول بعيدة عن هدف اتفاق باريس 
وأشار تقرير آخر نشرته هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء إلى أن الالتزامات الدولية الأخيرة بشأن المناخ ما زالت بعيدة جداً عن تلبية هدف اتفاق باريس.

وقالت آن أولهوف، المُعدّة الرئيسية لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة للوكالة الفرنسية إن عام 2022 سيكون «عاما ضائعا آخر (...) لكن هذا لا يعني أن جميع الدول لا تأخذ الأمور على محمل الجد، وبشكل عام، فهي بعيدة عن أن تكون مُرضية».

وتفسر الأمم المتحدة ذلك بأن بلوغ التخفيضات الهائلة الضرورية، أي ما يساوي قرابة 7% من التخفيض العالمي للانبعاثات سنويًا، يستوجب استبدال استراتيجية الخطوة خطوة بـتحول كبير وواسع النطاق وسريع ونظامي.

ذورة انبعاثات الغاز في 2025
وتوقّعت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير اليوم أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة، ذروتها عام 2025، بسبب خصوصًا إعادة توجيه عميقة لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويرى مدير الوكالة فاتح بيرول أن نهاية العصر الذهبي للغاز قد حانت بسبب أزمة الغاز التي تسببت بها الحرب، والتي تدفع أوروبا إلى الاستغناء عن الغاز الروسي.

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