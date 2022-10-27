البنتاغون: السلاح النووي يهدف الى ردع «أي هجوم استراتيجي»

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» في استراتيجيتها النووية الجديدة التي نشرت اليوم الخميس من أن الولايات المتحدة تعتبر أن الأسلحة النووية تهدف إلى «ردع أي هجوم استراتيجي» حتى لو كان تقليديا وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين «يشمل ذلك استخدام السلاح النووي، مهما كانت قوته، كما يشمل الهجمات الاستراتيجية الكبيرة جدا باستخدام وسائل غير نووية»، موضحا أن هذه المقاربة الجديدة تهدف إلى «تعقيد اتخاذ القرارات» بالنسبة للعدو.

موقع البنتاغون من تهديدات روسيا والصين وكوريا الشمالية

وحددت «بنتاغون» في وثيقتها الاستراتيجية للدفاع الوطني موقفها من كل من التهديدات التي تمثلها كل من «روسيا والصين وكوريا الشمالية».

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وجاء في الوثيقة أن الصين «مثل التحدي الأساسي والأكثر منهجية، في حين أن روسيا تشكل تهديدات خطيرة للمصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة في الخارج وفي الوطن»، حسب «فرانس برس».

البنتاغون تحذر كوريا الشمالية

كما حذرت وزارة الدفاع الأميركية في استراتيجيتها النووية الجديدة من أن تنفيذ كوريا الشمالية لضربة نووية «سيعني نهاية نظام بيونغ يانغ».

وقالت «بنتاغون» في هذه الوثيقة إن «أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها سيكون مرفوضاـ وسيؤدي إلى نهاية هذا النظام. ليس هناك أي سيناريو يستطيع نظام كيم أن يستخدم فيه أسلحة نووية ويبقى».