بوتين: روسيا تدافع عن حقها في الوجود

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما تقوم به بلاده من حرب في أوكرانيا «ليس سوى دفاع عن حقها في الوجود» في مواجهة القوى الغربية، وذلك على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه في موسكو أمام منتدى فالداي إن «روسيا لا تتحدى الغرب، فهي تدافع فقط عن حقها في الوجود»، متهما الأميركيين والغربيين بأنهم يريدون «تدمير (روسيا) ومحوها من الخريطة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويرى الرئيس الروسي إن بلاده « عند لحظة تاريخية، وبلا شك نواجه العقد الأكثر خطورة، والأكثر أهمية، ولا يمكن التنبؤ به منذ العام 1945»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس.

وأضاف: «العالم يعيش وضعا ثوريا لأن الغرب يستميت في السعي الى فرض هيمنته».