بوتين: العالم يدخل في العقد الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العالم يدخل في عقد هو الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية، معتبرا أن الغرب يسعى الى إبقاء هيمنته على الكوكب.

وأوضح الرئيس الروسي «نحن عند لحظة تاريخية، وبلا شك نواجه العقد الأكثر خطورة، والأكثر أهمية، ولا يمكن التنبؤ به منذ العام 1945»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس.

ويرى الرئيس الروسي ان العالم «يعيش وضعا ثوريا لأن الغرب يستميت في السعي الى فرض هيمنته»، وفق قوله.

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قبل ذلك، اتهم الكرملين أوكرانيا بأنها انسحبت من مفاوضات السلام مع موسكو في مارس الماضي بناء على «أوامر» واشنطن، في وقت «كان قد جرى التوصل إلى توازن صعب جدا».

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن «النص كان في الواقع جاهزا (...) ثم فجأة، اختفى الجانب الأوكراني عن الرادارات، وقال إنه لم يعد يريد متابعة المفاوضات».