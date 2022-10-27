حزب الله يعلن انتهاء استنفاره «الاستثنائي» بعد إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء الخميس، انتهاء «الإجراءات والاستنفارات الاستثنائية» التي قام بها خلال الأشهر الماضية بعد إبرام لبنان وإسرائيل رسميا اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال نصر الله، الذي هدد إسرائيل بتصعيد عسكري في حال أقدمت على أي نشاط في المنطقة البحرية المتنازع عليها، «كل التدابير والإجراءات والاستنفارات الاستثنائية والخاصة التي قامت بها المقاومة منذ عدة اشهر أعلن الآن أنها انتهت»، معتبرا الاتفاق «انتصارا كبيرا للبنان».

بايدن يعلن إبرام إسرائيل ولبنان «رسميا» اتفاق الحدود البحرية

وأبرمت لبنان وإسرائيل «رسميا» اليوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية تتويجا لوساطة قادتها الولايات المتحدة استمرت عامين، بحسب ما أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض.

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وقال بايدن في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»: «فخور بأن أهنئ إسرائيل ولبنان على إبرام اتفاقهما رسميا من أجل حل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده»، مضيفا «لقد اتخذ الطرفان اليوم في الناقورة بلبنان الخطوات النهائية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، وجرى تقديم الأوراق النهائية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة».