بايدن يعلن «إبرام» لبنان وإسرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية رسميا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي توسطت بلاده لعامين بين لبنان وإسرائيل، إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية «رسميا» بين الدولتين واتخاذ الخطوات النهائية الخميس لدخوله حيز التنفيذ.

وقال بايدن في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»: «فخور بأن أهنئ إسرائيل ولبنان على إبرام اتفاقهما رسميا من أجل حل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده»، مضيفا «لقد اتخذ الطرفان اليوم في الناقورة بلبنان الخطوات النهائية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، وجرى تقديم الأوراق النهائية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة».

عون ينفي وجود أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

وفي وقت سابق اليوم، نفى الرئيس اللبناني ميشال عون، وجودي أي أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية إثر تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لبيد اعتبر فيها أن لبنان «اعترف بالدولة العبرية» من خلال موافقته على الاتفاق.

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وغرد عون على «تويتر» قائلا: «إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول».

وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى أن كل من لبنان و«إسرائيل» في حالة حرب، ولن يلتقي ممثلوهما مباشرة خلال توقيع الاتفاق الذي جرى بعد ظهر اليوم عبر الوسيط الأميركي.