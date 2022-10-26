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واشنطن: روسيا ربما «تقدم نصحا» لإيران للتعامل مع الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 10:30 مساء
واشنطن: روسيا ربما «تقدم نصحا» لإيران للتعامل مع الاحتجاجات
البيت الأبيض، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعربت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن اعتقادها أن روسيا ربما تقدم نصائح لإيران حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا اميني بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق.

وقالت المتحدثة كارين جان بيار إن البيت الأبيض: «قلق حيال إمكان تقديم موسكو نصحا لإيران حول أفضل وسيلة للتعامل مع الاحتجاجات، مستفيدة (...) من الخبرة الواسعة في قمع» المعارضين، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الآلاف يشاركون في مسيرة بواشنطن دعما للاحتجاجات في إيران

ومنذ أكثر من شهر تخرج احتجاجات واسعة في إيران أثارتها وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، بعد اعتقالها بيَد شرطة الآداب التي اتهمتها بخرق قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، وخرجت السبت تظاهرات دعم في برلين وطوكيو أيضًا.

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