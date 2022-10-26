زيلينسكي: «معارك شرسة للغاية» شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن «معارك شرسة للغاية» تدور «قرب باخموت» الواقعة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا وهي هدف رئيسي للجيش الروسي منذ أشهر.

وأضاف في خطابه اليومي الذي ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي «الوضع على الجبهة لا يشهد تغيرات كبيرة. تدور معارك شرسة للغاية في منطقة دونيتسك، قرب باخموت وأفدييفكا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، إن معلومات استخباراتية متبادلة مع إسرائيل تتعلق بـ«400 مسيرة إيرانية» استخدمتها روسيا لدعم غزوها.