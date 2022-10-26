هل يحدّ التضخم من طموحات ألمانيا العسكرية؟

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد تقرير صادر عن إدارة المحاسبة الألمانية إن التمويل بقية 100 مليار يورو الذي أقرته البلاد غير كافٍ لتحقيق طموحها في إنشاء أول جيش في أوروبا وذلك بسبب التضخم وسعر اليورو مقابل الدولار الذي يدفع الأسعار للارتفاع.

وبحسب التقرير لن تكون الميزانية التي أعلن عنها المستشار الألماني أولاف شولتس كافية للسماح لبرلين بتحقيق طموحها بامتلاك الجيش الأوروبي الرائد. ففي التقرير الصادر الذي نشرته صحيفة «Handelsblatt» الألمانية، حذرت إدارة المحاسبات الفيدرالية من أن المشاريع ستتجاوز المبلغ المقرر في هذا الصندوق الخاص وقد تضطر الحكومة الفيدرالية إلى إجراء تخفيضات هائلة في الاستثمارات المخطط لها، بحسب «مونت كارلو» الدولية.

التضخم وسعر اليورو مقابل الدولار

والسبب هو التضخم وسعر اليورو مقابل الدولار الذي أدى إلى ارتفاع فاتورة العقود الموقعة بالفعل. وستكون فاتورة 35 مقاتلة من طراز «إف-35» أميركية وعقد طائرات هليكوبتر «بوينغ سي إتش-47 شينوك» أكبر مما كان متوقعاً.

وبحسب أحد المتخصصين في مشتريات الأسلحة في الصحيفة فإنه «مع وجود العديد من المشاريع التي تمتد على خمس إلى سبع سنوات، فإن التضخم يخلق مشكلة مالية خطيرة».

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ويبدو أن ألمانيا تفكر بالفعل في تخفيض طموحاتها، وتقول الصحيفة إن الاقتصاد في النفقات سيؤثر على سفن «كورفيت براونشفايج K130» الشريحة الثالثة ومقاتلات «يوروفايتر» الجديدة للحرب الإلكترونية والفرقاطات الجديدة والدفعة الثانية من مركبة القتال للمشاة «بوما» ومدافع «الهاوتزر» ذاتية الدفع الجديدة.

نظام «آرو 3» الإسرائيلي المضاد للطائرات

ماذا عن نظام «آرو 3» الإسرائيلي المضاد للطائرات والذي يتسبب بأزمة مع فرنسا؟ يبدو من التقارير الأخيرة أن هذا العقد البالغ قيمته 2 مليار يورو لم يتم فحصه بعد. ووفقاً لمسؤول في صناعة الدفاع الألمانية تحدث للصحيفة فإن «تلبية رغبات البوندسفير (الجيش الألماني) بات يتطلب 200 مليار يورو».

وكان الصندوق الخاص البالغ 100 مليار يورو سيوزع على الشكل التالي: 40 ملياراً للطيران والفضاء، 16.6 ملياراً للقوات البرية، 20 ملياراً للقوات البحرية، 20 ملياراً للقيادة والسيطرة، 2 مليار للمعدات الصغيرة.