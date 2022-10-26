Atwasat

«داعش» يتبنى الهجوم على مرقد ديني في شيراز بجنوب إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 09:39 مساء
«داعش» يتبنى الهجوم على مرقد ديني في شيراز بجنوب إيران
عنصر ملثم من تنظيم داعش. (الإنترنت)
alwasat radio

تبنى تنظيم «داعش» الهجوم المسلح الذي استهدف الأربعاء مرقدا دينيا في مدينة شيراز بجنوب إيران وأسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة آخرين، بحسب ما نقلت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم المتطرف على «تلغرام».

وقالت الوكالة ان «مقاتلا من الدولة الاسلامية» نفذ الهجوم مستهدفا «عددا من عناصر الشرطة الإيرانية وحراس المرقد ثم تجمعات الشيعة داخل المرقد  ما أسفر عن مقتل نحو عشرين شيعيا وإصابة عشرات آخرين»، بحسب «فرانس برس».

مسلح من «الإرهابيين التكفيريين»
وكان مسؤولون ايرانيون أفادوا أن الهجوم نفذه مسلح من «الإرهابيين التكفيريين» تم توقيفه، في وقت تعهد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بـ«رد حازم» على هذه العملية.

وأفاد التلفزيون الرسمي في وقت سابق أن حصيلة ضحايا «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف الأربعاء مرقدا دينيا في مدينة شيراز بجنوب إيران ارتفعت إلى 13 قتيلا و40 جريحا قبل التحديث الأخير.

-  منظمة حقوقية: إطلاق النار على محتجين في مسقط رأس مهسا أميني
-  «فرانس برس»: مقتل عنصرين من الحرس الثوري جنوب إيران

وكانت حصيلة أولية أوردها موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية، تحدثت عن تسعة قتلى و10 جرحى بعدما «هاجم ثلاثة إرهابيين مرقد شاه جراغ (مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم) في شيراز»، مؤكدا توقيف اثنين من المهاجمين، وفق «فرانس برس».

ثلاثة مسلحين نفذوا الهجوم
وأفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية في وقت سابق «استشهاد تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح بعدما هاجم ثلاثة إرهابيين مرقد شاه جراغ (مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم) في شيراز»، مؤكدا توقيف اثنين من المهاجمين.

وتحدثت وسائل الإعلام الإيرانية بداية عن أن ثلاثة مسلحين نفذوا الهجوم، وتم توقيف اثنين منهم. إلا أن كاظم موسوي، مسؤول السلطة القضائية في محافظة فارس، ومركزها مدينة شيراز، أبلغ التلفزيون الرسمي أن «إرهابيا واحدا فقط كان ضالعا في هذا الهجوم» على حد تعبيره.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل السادس

«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل ...
«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا

«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا
اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي

اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر
قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. الأربعاء

قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. ...
«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء

«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء
بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب

بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي

بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي
لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية

لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع حصيلة الهجوم في شيراز الإيرانية الى 13 قتيلا و40 جريحا
ارتفاع حصيلة الهجوم في شيراز الإيرانية الى 13 قتيلا و40 جريحا
«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل السادس
«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في ...
زيلينسكي يشيد بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل
زيلينسكي يشيد بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بإنتاج الغاز من حقل كاريش
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بإنتاج الغاز من حقل كاريش
«داعش» يتبنى الهجوم على مرقد ديني في شيراز بجنوب إيران
«داعش» يتبنى الهجوم على مرقد ديني في شيراز بجنوب إيران
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة...
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ترد
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها ......
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة...
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات ......
المزيد
واشنطن: روسيا ربما «تقدم نصحا» لإيران للتعامل مع الاحتجاجات
واشنطن: روسيا ربما «تقدم نصحا» لإيران للتعامل مع الاحتجاجات...
زيلينسكي: «معارك شرسة للغاية» شرق أوكرانيا
زيلينسكي: «معارك شرسة للغاية» شرق أوكرانيا...
هل يحدّ التضخم من طموحات ألمانيا العسكرية؟
هل يحدّ التضخم من طموحات ألمانيا العسكرية؟...
«داعش» يتبنى الهجوم على مرقد ديني في شيراز بجنوب إيران
«داعش» يتبنى الهجوم على مرقد ديني في شيراز بجنوب إيران...
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بإنتاج الغاز من حقل كاريش
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بإنتاج الغاز من حقل كاريش...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط