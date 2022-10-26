«داعش» يتبنى الهجوم على مرقد ديني في شيراز بجنوب إيران

القاهرة - بوابة الوسط

تبنى تنظيم «داعش» الهجوم المسلح الذي استهدف الأربعاء مرقدا دينيا في مدينة شيراز بجنوب إيران وأسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة آخرين، بحسب ما نقلت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم المتطرف على «تلغرام».

وقالت الوكالة ان «مقاتلا من الدولة الاسلامية» نفذ الهجوم مستهدفا «عددا من عناصر الشرطة الإيرانية وحراس المرقد ثم تجمعات الشيعة داخل المرقد ما أسفر عن مقتل نحو عشرين شيعيا وإصابة عشرات آخرين»، بحسب «فرانس برس».

مسلح من «الإرهابيين التكفيريين»

وكان مسؤولون ايرانيون أفادوا أن الهجوم نفذه مسلح من «الإرهابيين التكفيريين» تم توقيفه، في وقت تعهد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بـ«رد حازم» على هذه العملية.

وأفاد التلفزيون الرسمي في وقت سابق أن حصيلة ضحايا «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف الأربعاء مرقدا دينيا في مدينة شيراز بجنوب إيران ارتفعت إلى 13 قتيلا و40 جريحا قبل التحديث الأخير.

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وكانت حصيلة أولية أوردها موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية، تحدثت عن تسعة قتلى و10 جرحى بعدما «هاجم ثلاثة إرهابيين مرقد شاه جراغ (مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم) في شيراز»، مؤكدا توقيف اثنين من المهاجمين، وفق «فرانس برس».

ثلاثة مسلحين نفذوا الهجوم

وأفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية في وقت سابق «استشهاد تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح بعدما هاجم ثلاثة إرهابيين مرقد شاه جراغ (مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم) في شيراز»، مؤكدا توقيف اثنين من المهاجمين.

وتحدثت وسائل الإعلام الإيرانية بداية عن أن ثلاثة مسلحين نفذوا الهجوم، وتم توقيف اثنين منهم. إلا أن كاظم موسوي، مسؤول السلطة القضائية في محافظة فارس، ومركزها مدينة شيراز، أبلغ التلفزيون الرسمي أن «إرهابيا واحدا فقط كان ضالعا في هذا الهجوم» على حد تعبيره.