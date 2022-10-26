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زيلينسكي يشيد بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 07:22 مساء
زيلينسكي يشيد بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، بـ«توجه إيجابي» في العلاقات مع إسرائيل، بعدما تقاسم البلدان معلومات استخباراتية تتصل بالغزو الروسي لأوكرانيا.

زيلينسكي: روسيا استخدمت 400 مسيَّرة إيرانية في أوكرانيا
وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي بكييف مع نظيره في غينيا بيساو عمر سيسوكو امبالو، إن المعلومات الاستخباراتية المتبادلة مع إسرائيل تتعلق خصوصا بـ«400 مسيرة إيرانية» استخدمتها روسيا لدعم غزوها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابع الرئيس الأوكراني: «نحن إذن في بداية التعاون. إنه توجه إيجابي في العلاقات مع إسرائيل»، مؤكدًا أنه يرى «تقدمًا» في هذا التبادل «بعد توقف طويل».

وتشهد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، تحركات جديدة، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط سيطرتها على مناطق أوكرانية وضرب مواقع قوات كييف، فيما تستمر الأخيرة في محاولة التقدم واستعادة أراضيها بدعم مادي وعسكري من الغرب.

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