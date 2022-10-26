«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل السادس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «نورثروب غرومان» الدفاعية الأميركية أن قاذفة القنابل الثقيلة المتقدمة «بي-21 رايدر»، أول طائرة من الجيل السادس في العالم، سيتم طرحها في الثاني من ديسمبر 2022، وسيكشف عنها علناً لتنضم إلى أسطول القوات الجوية الأميركية.

تم تصميم الطراز الجديد ليكون بعيد المدى وقادراً على حمل مزيج من الذخائر التقليدية والنووية ويمكنه اختراق أقوى الدفاعات وتوجيه ضربات دقيقة «في أي مكان في العالم»، وفقاً للشركة الصانعة، بحسب موقع غذاعة «مونت كارلو» دولية

العمود الفقري لأسطول القاذفات الجوية الأميركية

وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» الأسبوع الماضي إن القاذفة ستمنح الولايات المتحدة قدرة قتالية «هائلة» وهي ستحل بشكل تدريجي محل قاذفات «بي-1 لانسر» و«بي-2 لانسر»، لتصبح العمود الفقري لأسطول القاذفات الجوية الأميركية.

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وستدخل 100 قاذفة على الأقل الخدمة مع سلاح الجو الأميركي، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تقوم برحلتها الأولى قبل عام 2023، كما أنها لن تدخل الخدمة فعلياً قبل عام 2030.

وتقوم شركة «بوينغ» كذلك بتحديثات للقاذفات الاستراتيجية من طراز «بي-52 ستراتوفورتريس» والتي تتضمن محركات جديدة وقمرة قيادة محدثة إلى جانب قدرة أسلحة أكبر للمهام بعيدة المدى.