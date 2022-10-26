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ارتفاع حصيلة الهجوم في شيراز الإيرانية الى 13 قتيلا و40 جريحا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 05:55 مساء
ارتفاع حصيلة الهجوم في شيراز الإيرانية الى 13 قتيلا و40 جريحا
مرقد ديني في مدينة شيراز بجنوب إيران. (الإنترنت)
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ارتفعت حصيلة ضحايا «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف الأربعاء مرقدا دينيا في مدينة شيراز بجنوب إيران إلى 13 قتيلا و40 جريحا، وفق التلفزيون الرسمي.

وكانت حصيلة أولية أوردها موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية، تحدثت عن تسعة قتلى و10 جرحى بعدما «هاجم ثلاثة إرهابيين مرقد شاه جراغ (مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم) في شيراز»، مؤكدا توقيف اثنين من المهاجمين، وفق «فرانس برس».

وأفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية في وقت سابق «استشهاد تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح بعدما هاجم ثلاثة إرهابيين مرقد شاه جراغ (مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم) في شيراز»، مؤكدا توقيف اثنين من المهاجمين.

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