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الإليزيه: اجتماع «بنّاء جدا» بين ماكرون وشولتس مع تشكيل مجموعات عمل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 05:16 مساء
الإليزيه: اجتماع «بنّاء جدا» بين ماكرون وشولتس مع تشكيل مجموعات عمل
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس لدى وصول إلى قصر الإليزيه في باريس. (أ ف ب)
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أعلن الإليزيه أن الاجتماع الذي عقد الأربعاء في باريس بين إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس كان «بنّاء جدا» وأفضى إلى تشكيل مجموعات عمل في مجالات الطاقة والدفاع والتطوير.

وأفاد المصدر نفسه أن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني «بحثا العلاقة الفرنسية الألمانية في روح من العمل الوثيق جدا على المديين المتوسط والبعيد»، وفق «فرانس برس».

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار الألماني أولاف شولتس على غداء عمل الأربعاء في قصر الإليزيه، على أمل إعادة إطلاق التعاون الثنائي الذي تشوبه سلسلة خلافات. وكان الرجلان يبتسمان عندما خرج شولتز من سيارته المرسيدس السوداء في ساحة قصر الإليزيه لمصافحة ماكرون.

أزمات في فرنسا وألمانيا
وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ بعد أقل من ثلاثة أشهر على استلام شولتس المستشارية الألمانية في ديسبمر الماضي، بأزمات في فرنسا وألمانيا اللتين اتخذتا عدة قرارات بسبب ضغط الحرب أثارت تداعياتها قلق الجانبَين.

 

وأدى قرار برلين بإنفاق ما يصل إلى 200 مليار يورو لدعم أسعار الغاز المرتفعة ورفضها تحديد سقف لأسعار الطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلى إثارة قلق وعواصم أوروبية أخرى تخشى تأثير القرار الألماني على تكاليف الطاقة لديها.

طلبات التزام للتعاون في مجال الدفاع
وتتلقى فرنسا طلبات التزام للتعاون في مجال الدفاع، نظرًا لخطط ألمانيا لإنشاء درع صاروخية مع دول أخرى من حلف شمال الأطلسي باستخدام معدات أميركية. وتواجه المشاريع المشتركة طويلة الأجل لتطوير مقاتلات ودبابات جديدة إحجامًا من شركات الأسلحة الكبرى تفاقم منذ اندلاع الحرب.

وظهر عمق الخلافات في التأجيل الأخير لاجتماع وزاري مشترك بين باريس وبرلين هو أول لقاء من نوعه مذ أصبح شولتس مستشارًا. والتوقعات محدودة لمحادثات الأربعاء بحيث أن جدول الأعمال الذي صدر عن الإليزيه لم يذكر عقد أي مؤتمر صحافي مشترك قبل أو بعد الغداء.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان «سيواصل القائدان محادثاتهما بشأن الدفاع والاقتصاد والطاقة بهدف تعزيز التعاون الفرنسي الألماني».

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