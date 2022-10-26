السلطات الموالية لروسيا: 70 ألف مدني غادروا منازلهم في منطقة خيرسون «في أسبوع»

القاهرة - بوابة الوسط

غادر «أكثر من سبعين ألف مدني» منازلهم «في أسبوع» في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا بعدما باشرت السلطات الموالية لروسيا عملية إجلائهم في 19 اكتوبر، وفق ما أعلنت هذه السلطات الاربعاء.

وقال فلاديمير سالدو رئيس إدارة الاحتلال الروسي لقناة «كريم 24» التلفزيونية «أنا واثق بان أكثر من سبعين الف (شخص) غادروا في أسبوع منذ تنظيم عملية عبور» الضفة اليمنى لنهر دنيبرو نحو الضفة اليسرى البعيدة من الجبهة، بحسب «فرانس برس».

أوكرانيا تحشد قواتها لشن هجوم في زابوريجيا

وتشهد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، تحركات جديدة، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط سيطرتها على مناطق أوكرانية وضرب مواقع قوات كييف، فيما تستمر الأخيرة في محاولة التقدم واستعادة أراضيها بدعم مادي وعسكري من الغرب.

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وفي آخر التطورات، أعلنت القوات الموالية لروسيا في زابوريجيا أن أوكرانيا تحشد قواتها لشن هجوم على المدينة، فيما أُطلقت في أوكرانيا إنذارات التحذير من غارات جوية في كييف وأوديسا وميكولايف.

«أشرس المعارك» في إقليم خيرسون

وتوقع مسؤول أوكراني كبير أن تخوض بلاده وروسيا «أشرس المعارك» في إقليم خيرسون الجنوبي الاستراتيجي الذي تسيطر موسكو على جزء منه، وقال إن الجيش الروسي يستعد لمواجهة القوات الأوكرانية المتقدمة.

وأعلنت سلطات خيرسون الموالية لروسيا أن أكثر من 70 ألف مدني غادروا منازلهم خلال أسبوع. وقال فلاديمير سالدو، رئيس الإدارة الموالية لروسيا: «أكثر من 70 ألف (شخص) غادروا في أسبوع منذ تنظيم عملية عبور» الضفة اليمنى لنهر دنيبرو نحو الضفة اليسرى البعيدة من الجبهة.

ومدينة خيرسون، عاصمة الإقليم التي تحمل اسمه والتي كان يسكنها قبل الحرب نحو 280 ألف نسمة، هي أكبر مركز حضري لا تزال روسيا تحتفظ به منذ الاستيلاء عليه في وقت مبكر من انطلاق العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا قبل ثمانية أشهر.