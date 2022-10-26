الرئاسة الأوكرانية: روسيا أعادت جثة متطوع أميركي قتل في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة الأوكرانية الأربعاء أنها استعادت من الجيش الروسي جثة متطوع أميركي قتل نهاية أغسطس في أوكرانيا، وذلك في سياق عملية تبادل جديدة للأسرى مع موسكو.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية اندري يرماك عبر «تلغرام» أنه «تم أيضا تسليم جثة متطوع أميركي هو جندي سابق في الجيش الأميركي (اسمه) جاشوا ألن جونز، قاتل في اوكرانيا في معركة ضد المحتلين»، وفق «فرانس برس».

تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية

من ناحية أخرى أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضر الأربعاء تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية المسؤولة عن الرد على التهديدات بما في ذلك في حالة نشوب حرب نووية.

وقال الكرملين في بيان «تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين أجرت قوات الردع الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية تدريبات وإطلاقًا عمليًا للصواريخ البالستية وصواريخ عابرة».

الحرب الروسية الأوكرانية.. الإعداد «لأشرس المعارك»

ميدانيا، قال مسؤول أوكراني كبير إن القوات الروسية تعد العدة «لأشرس المعارك» في إقليم خيرسون الاستراتيجي في الجنوب، بينما يستعد الكرملين للدفاع عن أكبر مدينة تحت سيطرته من هجوم كييف المضاد.

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ودُفعت القوات الروسية للتراجع في الإقليم في الأسابيع القليلة الماضية لتجد نفسها في خطر الوقوع في حصار على الضفة الغربية لنهر دنيبرو. ومدينة خيرسون، عاصمة الإقليم التي تحمل اسمه والتي كان يسكنها قبل الحرب نحو 280 ألف نسمة، هي أكبر مركز حضري لا تزال روسيا تحتفظ به منذ الاستيلاء عليه في وقت مبكر من غزو أوكرانيا قبل ثمانية أشهر، وفق «فرانس برس».

إجلاء السكان إلى الضفة الشرقية

وتعمل السلطات التي عينتها روسيا على إجلاء السكان إلى الضفة الشرقية، لكن أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قال إنه لا توجد علامة على أن القوات الروسية تستعد للتخلي عن المدينة.

وقال في مقطع مصور عبر الإنترنت مساء الثلاثاء «كل شيء واضح فيما يتعلق بخيرسون. الروس يعززون صفوفهم هناك». وأضاف «هذا يعني أن لا أحد يستعد للانسحاب. على العكس من ذلك، فإن خيرسون ستشهد أشرس المعارك».