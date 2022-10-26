أرمينيا: قمة بين يريفان وباكو وموسكو الأسبوع المقبل في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان الأربعاء أنه سيسافر إلى روسيا الأسبوع المقبل لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف بناء على دعوة من الكرملين، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية.

وقال باشينيان، حسبما ذكرت وكالات روسية، «هناك دعوة من قبل الرئيس الروسي لعقد لقاء ثلاثي الأطراف في سوتشي في 31 أكتوبر. أكّدت مشاركتي». وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كان الجانب الأذربيجاني قد أكد حضوره أيضًا، بحسب «فرانس برس».

وتشهد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، تحركات جديدة، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط سيطرتها على مناطق أوكرانية وضرب مواقع قوات كييف، فيما تستمر الأخيرة في محاولة التقدم واستعادة أراضيها بدعم مادي وعسكري من الغرب.

وقال مسؤول أوكراني كبير إن القوات الروسية تعد العدة «لأشرس المعارك» في إقليم خيرسون الاستراتيجي في الجنوب، بينما يستعد الكرملين للدفاع عن أكبر مدينة تحت سيطرته من هجوم كييف المضاد.

ودُفعت القوات الروسية للتراجع في الإقليم في الأسابيع القليلة الماضية لتجد نفسها في خطر الوقوع في حصار على الضفة الغربية لنهر دنيبرو. ومدينة خيرسون، عاصمة الإقليم التي تحمل اسمه والتي كان يسكنها قبل الحرب نحو 280 ألف نسمة، هي أكبر مركز حضري لا تزال روسيا تحتفظ به منذ الاستيلاء عليه في وقت مبكر من غزو أوكرانيا قبل ثمانية أشهر، وفق «فرانس برس».

إجلاء السكان إلى الضفة الشرقية

وتعمل السلطات التي عينتها روسيا على إجلاء السكان إلى الضفة الشرقية، لكن أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قال إنه لا توجد علامة على أن القوات الروسية تستعد للتخلي عن المدينة.

وقال في مقطع مصور عبر الإنترنت مساء الثلاثاء «كل شيء واضح فيما يتعلق بخيرسون. الروس يعززون صفوفهم هناك». وأضاف «هذا يعني أن لا أحد يستعد للانسحاب. على العكس من ذلك، فإن خيرسون ستشهد أشرس المعارك».

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ولم تستعد القوات الأوكرانية على ما يبدو الكثير من الأراضي في هجومها المضاد في خيرسون منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول، عندما أعلنت روسيا أنها ضمت الإقليم وثلاث مناطق أخرى، وهي خطوة نددت بها 143 دولة في الأمم المتحدة ووصفتها بأنها «محاولة ضم غير قانوني» .

خيرسون أهمية من الناحية الاستراتيجية

ومن بين الأقاليم الأربع التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها، يمكن القول إن خيرسون هو الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية. فهو يتحكم في كل من الطريق البري الوحيد إلى شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا في عام 2014 ومصب نهر دنيبرو الشاسع الذي يشطر أوكرانيا.

وقال يوري سوبوليفسكي، وهو عضو في المجلس الإقليمي لمجلس خيرسون المؤيد للأوكرانيين، إن السلطات التي عينتها روسيا تمارس ضغوطا متزايدة على سكان خيرسون للمغادرة. وكتب في تطبيق تيليجرام «إجراءات البحث والانتقاء تزداد شأنها شأن عمليات البحث عن السيارات والمنازل».

ولم يسمع في قرية نائية بالقرب من جزء من جبهة خيرسون نيران المدفعية ولا إطلاق نار. وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء إن قواتها صدت هجمات أوكرانية في منطقة خيرسون. ولم يتسن التحقق من صحة التقارير. وستكون هزيمة روسيا في خيرسون واحدة من أكبر انتكاساتها في الصراع.