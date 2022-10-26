Atwasat

أرمينيا: قمة بين يريفان وباكو وموسكو الأسبوع المقبل في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 04:10 مساء
أرمينيا: قمة بين يريفان وباكو وموسكو الأسبوع المقبل في روسيا
قمة ثلاثية سابقة بين روسيا وأرمنيا. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان الأربعاء أنه سيسافر إلى روسيا الأسبوع المقبل لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف بناء على دعوة من الكرملين، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية.

وقال باشينيان، حسبما ذكرت وكالات روسية، «هناك دعوة من قبل الرئيس الروسي لعقد لقاء ثلاثي الأطراف في سوتشي في 31 أكتوبر. أكّدت مشاركتي». وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كان الجانب الأذربيجاني قد أكد حضوره أيضًا، بحسب «فرانس برس».

وتشهد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، تحركات جديدة،  حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط سيطرتها على مناطق أوكرانية وضرب مواقع قوات كييف، فيما تستمر الأخيرة في محاولة التقدم واستعادة أراضيها بدعم مادي وعسكري من الغرب.

وقال مسؤول أوكراني كبير إن القوات الروسية تعد العدة «لأشرس المعارك» في إقليم خيرسون الاستراتيجي في الجنوب، بينما يستعد الكرملين للدفاع عن أكبر مدينة تحت سيطرته من هجوم كييف المضاد.

ودُفعت القوات الروسية للتراجع في الإقليم في الأسابيع القليلة الماضية لتجد نفسها في خطر الوقوع في حصار على الضفة الغربية لنهر دنيبرو. ومدينة خيرسون، عاصمة الإقليم التي تحمل اسمه والتي كان يسكنها قبل الحرب نحو 280 ألف نسمة، هي أكبر مركز حضري لا تزال روسيا تحتفظ به منذ الاستيلاء عليه في وقت مبكر من غزو أوكرانيا قبل ثمانية أشهر، وفق «فرانس برس».

  إجلاء السكان إلى الضفة الشرقية
وتعمل السلطات التي عينتها روسيا على إجلاء السكان إلى الضفة الشرقية، لكن أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قال إنه لا توجد علامة على أن القوات الروسية تستعد للتخلي عن المدينة.

 وقال في مقطع مصور عبر الإنترنت مساء الثلاثاء «كل شيء واضح فيما يتعلق بخيرسون. الروس يعززون صفوفهم هناك». وأضاف «هذا يعني أن لا أحد يستعد للانسحاب. على العكس من ذلك، فإن خيرسون ستشهد أشرس المعارك».

- زيلينسكي يرفض الاتهامات الروسية بشأن «القنبلة القذرة» ويطالب بردّ «قاس»
- رئيس الأركان الروسي يجري مباحثات مع نظيره الأميركي تناولت «القنبلة القذرة»
- ستولتنبرغ يحذر موسكو من استخدام القنبلة القذرة «ذريعة» لـ«التصعيد» في أوكرانيا

ولم تستعد القوات الأوكرانية على ما يبدو الكثير من الأراضي في هجومها المضاد في خيرسون منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول، عندما أعلنت روسيا أنها ضمت الإقليم وثلاث مناطق أخرى، وهي خطوة نددت بها 143 دولة في الأمم المتحدة ووصفتها بأنها «محاولة ضم غير قانوني» .

خيرسون أهمية من الناحية الاستراتيجية
ومن بين الأقاليم الأربع التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها، يمكن القول إن خيرسون هو الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية. فهو يتحكم في كل من الطريق البري الوحيد إلى شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا في عام 2014 ومصب نهر دنيبرو الشاسع الذي يشطر أوكرانيا.

وقال يوري سوبوليفسكي، وهو عضو في المجلس الإقليمي لمجلس خيرسون المؤيد للأوكرانيين، إن السلطات التي عينتها روسيا تمارس ضغوطا متزايدة على سكان خيرسون للمغادرة. وكتب في تطبيق تيليجرام «إجراءات البحث والانتقاء تزداد شأنها شأن عمليات البحث عن السيارات والمنازل».

ولم يسمع في قرية نائية بالقرب من جزء من جبهة خيرسون نيران المدفعية ولا إطلاق نار. وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء إن قواتها صدت هجمات أوكرانية في منطقة خيرسون.  ولم يتسن التحقق من صحة التقارير. وستكون هزيمة روسيا في خيرسون واحدة من أكبر انتكاساتها في الصراع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا

«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر
قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. الأربعاء

قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. ...
«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء

«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء
بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب

بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي

بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي
لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية

لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»

سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
منظمة حقوقية: إطلاق النار على محتجين في مسقط رأس مهسا أميني
منظمة حقوقية: إطلاق النار على محتجين في مسقط رأس مهسا أميني
بوتين يشرف على تدريبات الردع النووي
بوتين يشرف على تدريبات الردع النووي
أرمينيا: قمة بين يريفان وباكو وموسكو الأسبوع المقبل في روسيا
أرمينيا: قمة بين يريفان وباكو وموسكو الأسبوع المقبل في روسيا
الرئاسة الأوكرانية: روسيا أعادت جثة متطوع أميركي قتل في أوكرانيا
الرئاسة الأوكرانية: روسيا أعادت جثة متطوع أميركي قتل في أوكرانيا
السلطات الموالية لروسيا: 70 ألف مدني غادروا منازلهم في منطقة خيرسون «في أسبوع»
السلطات الموالية لروسيا: 70 ألف مدني غادروا منازلهم في منطقة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة...
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ترد
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها ......
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة...
المزيد
«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل السادس
«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في ......
ارتفاع حصيلة الهجوم في شيراز الإيرانية الى 13 قتيلا و40 جريحا
ارتفاع حصيلة الهجوم في شيراز الإيرانية الى 13 قتيلا و40 ......
الإليزيه: اجتماع «بنّاء جدا» بين ماكرون وشولتس مع تشكيل مجموعات عمل
الإليزيه: اجتماع «بنّاء جدا» بين ماكرون وشولتس مع تشكيل ......
السلطات الموالية لروسيا: 70 ألف مدني غادروا منازلهم في منطقة خيرسون «في أسبوع»
السلطات الموالية لروسيا: 70 ألف مدني غادروا منازلهم في منطقة......
الرئاسة الأوكرانية: روسيا أعادت جثة متطوع أميركي قتل في أوكرانيا
الرئاسة الأوكرانية: روسيا أعادت جثة متطوع أميركي قتل في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط