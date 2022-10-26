«المعاملة بالمثل».. عقوبات إيرانية على كيانات وأفراد في الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إدراج كيانات وأفراد في الاتحاد الأوروبي، على قائمتها للعقوبات، رد على إجراء مماثل قام به التكتل بحق مسؤولين في الجمهورية الإسلامية على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر، احتجاجات تلت وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تشكّل النساء جزءا أساسيا منها. وأعلنت السلطات توقيف مئات من المحتجين لضلوعهم في «أعمال شغب»، وفق وكالة «فرانس برس».

فرضت أطراف غربية عدة في الآونة الأخيرة، عقوبات على طهران على خلفية «قمع» السلطات للاحتجاجات. وأعلن الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر، سلسلة خطوات تقييدية شملت «شرطة الأخلاق» الإيرانية وعددا من المسؤولين بينهم وزير الاتصالات والتكنولوجيا عيسى زارع بور.

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قائمة العقوبات الإيرانية

وردت الخارجية الإيرانية بإدراج ثمانية مؤسسات وكيانات و12 شخصا من الاتحاد الأوروبي على قائمتها للعقوبات «لما قاموا به من إجراءات متعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الإرهاب والعنف وبثّ الكراهية التي تؤدي الى أعمال الشغب والعنف والممارسات الإرهابية وانتهاك حقوق الانسان ضد الشعب الإيراني».

وشملت قائمة الكيانات مجموعة «أصدقاء إيران الحرة» وأعضاءها في البرلمان الأوروبي، واللجنة الدولية للبحث عن العدالة، إضافة الى الخدمة الفارسية لقناة «دويتشه فيله» الألمانية وإذاعة فرنسا الدولية. كما تضمنت قائمة الأفراد برلمانيين في أوروبا وفرنسا، واثنين من المسؤولين في جريدة «بيلد» الألمانية.

وتتضمن العقوبات المفروضة على هؤلاء، حظر إصدار تأشيرات سفر ومنع دخول، و«تجميد أموالهم وممتلكاتهم الخاضعة لولاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وأدرجت طهران في 19 أكتوبر، كيانات وأفرادا بريطانيين على قائمتها السوداء ردا على عقوبات فرضتها لندن على شرطة «الأخلاق الإيرانية» على خلفية الاحتجاجات.