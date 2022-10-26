Atwasat

القضاء الأميركي يوجه الاتهام لأوكراني بارتكاب جرائم إلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 10:49 صباحا
القضاء الأميركي يوجه الاتهام لأوكراني بارتكاب جرائم إلكترونية
طوق للشرطة في مسرح جريمة في شيكاغو، 28 مايو 2017. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، عن توجيه الاتهام لأوكراني بارتكاب جرائم إلكترونية على خلفية هجمات مفترضة ببرامج خبيثة طالت الملايين من أجهزة الكمبيوتر.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أن مارك سوكولوفسكي (26 عاما) موقوف في هولندا وبأن السلطات الأميركية تسعى لتسليمه إليها، وقالت إن البرمجيات الخبيثة التي أطلق عليها «راكون إنفوستيلر» كانت تؤجَر لقراصنة معلوماتية لقاء 200 دولار شهريا تدفع بالعملة المشفرة.

ثم تُوضع البرمجيات في أجهزة كمبيوتر دون علم الضحايا، قبل أن تستخدم لسرقة معلومات شخصية مثل كلمات السر ومعلومات مالية، وفق الوزارة. وكشفت أن مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» وشركاءه في أجهزة تطبيق القانون في إيطاليا وهولندا، فككت البنية التحتية الرقمية الضرورية للبرنامج الخبيث في مارس عندما اعتُقل سوكولوفسكي.

اتهامات بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال
وقالت وزارة العدل إن مكتب «إف بي آي» رصد أكثر من 50 مليون من أشكال التعريف عن أشخاص مثل عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام بطاقات الائتمان في البيانات التي سُرقت من ملايين الضحايا المفترضين في أنحاء العالم.

وأكدت مساعدة المدعي العام ليزا موناكو، أن «هذه القضية تؤكد على أهمية التعاون الدولي الذي تعتمده وزارة العدال وشركاؤنا لتفكيك تهديدات إلكترونية حديثة»، وأضافت: «كما يتضح من عدد الضحايا المحتملين واتساع نطاق هذا الهجوم على مستوى العالم فإن التهديدات الإلكترونية لا تأبه بالحدود، ما يجعل التعاون الدولي أكثر أهمية ».

ويُتهم سوكولوفسكي بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وسرقة الهوية. ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. وقالت وزارة العدل إن سوكولوفسكي بصدد الطعن في قرار صدر في سبتمبر 2022 عن محكمة في أمستردام يقضي بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي

بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي
لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية

لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»

سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»
أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن

أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن
مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا

مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا
باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا

باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا
العراق.. الجفاف يدمر المحاصيل ويعيق الوصول إلى مياه الشرب

العراق.. الجفاف يدمر المحاصيل ويعيق الوصول إلى مياه الشرب
دراسة ألمانية: فيروس كورونا أُنتج معمليا

دراسة ألمانية: فيروس كورونا أُنتج معمليا
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين

سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سوناك يخص زيلينسكي بأول محادثة هاتفية مع زعيم أجنبي
سوناك يخص زيلينسكي بأول محادثة هاتفية مع زعيم أجنبي
بايدن لسوناك: المملكة المتحدة ستبقى «أقرب حليف» لواشنطن
بايدن لسوناك: المملكة المتحدة ستبقى «أقرب حليف» لواشنطن
مواطنان نيوزيلنديان عالقان في إيران يغادران البلاد
مواطنان نيوزيلنديان عالقان في إيران يغادران البلاد
هزات ارتدادية في الفلبين بعد زلزال قوي ضرب شمال البلاد
هزات ارتدادية في الفلبين بعد زلزال قوي ضرب شمال البلاد
القضاء الأميركي يوجه الاتهام لأوكراني بارتكاب جرائم إلكترونية
القضاء الأميركي يوجه الاتهام لأوكراني بارتكاب جرائم إلكترونية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة...
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ترد
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها ......
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة...
المزيد
روسيا تكرر اتهامها لأوكرانيا بالتخطيط لاستخدام «القنبلة القذرة»
روسيا تكرر اتهامها لأوكرانيا بالتخطيط لاستخدام «القنبلة ......
بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب
بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب...
تضاعف الإصابة بالكوليرا في هايتي
تضاعف الإصابة بالكوليرا في هايتي...
القضاء الأميركي يوجه الاتهام لأوكراني بارتكاب جرائم إلكترونية
القضاء الأميركي يوجه الاتهام لأوكراني بارتكاب جرائم ......
هزات ارتدادية في الفلبين بعد زلزال قوي ضرب شمال البلاد
هزات ارتدادية في الفلبين بعد زلزال قوي ضرب شمال البلاد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط