القضاء الأميركي يوجه الاتهام لأوكراني بارتكاب جرائم إلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، عن توجيه الاتهام لأوكراني بارتكاب جرائم إلكترونية على خلفية هجمات مفترضة ببرامج خبيثة طالت الملايين من أجهزة الكمبيوتر.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أن مارك سوكولوفسكي (26 عاما) موقوف في هولندا وبأن السلطات الأميركية تسعى لتسليمه إليها، وقالت إن البرمجيات الخبيثة التي أطلق عليها «راكون إنفوستيلر» كانت تؤجَر لقراصنة معلوماتية لقاء 200 دولار شهريا تدفع بالعملة المشفرة.

ثم تُوضع البرمجيات في أجهزة كمبيوتر دون علم الضحايا، قبل أن تستخدم لسرقة معلومات شخصية مثل كلمات السر ومعلومات مالية، وفق الوزارة. وكشفت أن مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» وشركاءه في أجهزة تطبيق القانون في إيطاليا وهولندا، فككت البنية التحتية الرقمية الضرورية للبرنامج الخبيث في مارس عندما اعتُقل سوكولوفسكي.

اتهامات بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال

وقالت وزارة العدل إن مكتب «إف بي آي» رصد أكثر من 50 مليون من أشكال التعريف عن أشخاص مثل عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام بطاقات الائتمان في البيانات التي سُرقت من ملايين الضحايا المفترضين في أنحاء العالم.

وأكدت مساعدة المدعي العام ليزا موناكو، أن «هذه القضية تؤكد على أهمية التعاون الدولي الذي تعتمده وزارة العدال وشركاؤنا لتفكيك تهديدات إلكترونية حديثة»، وأضافت: «كما يتضح من عدد الضحايا المحتملين واتساع نطاق هذا الهجوم على مستوى العالم فإن التهديدات الإلكترونية لا تأبه بالحدود، ما يجعل التعاون الدولي أكثر أهمية ».

ويُتهم سوكولوفسكي بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وسرقة الهوية. ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. وقالت وزارة العدل إن سوكولوفسكي بصدد الطعن في قرار صدر في سبتمبر 2022 عن محكمة في أمستردام يقضي بتسليمه إلى الولايات المتحدة.