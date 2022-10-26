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هزات ارتدادية في الفلبين بعد زلزال قوي ضرب شمال البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 08:19 صباحا
هزات ارتدادية في الفلبين بعد زلزال قوي ضرب شمال البلاد
مرضى نقلوا إلى خارج مستشفى في الفلبين عقب وقوع زلزال بقوة 6.4 درجات، 25 أكتوبر 2022، (ا ف ب)
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سُجلت هزات ارتدادية في مناطق بشمال الفلبين في ساعة مبكرة الأربعاء، بعد ساعات من وقوع زلزال قوي أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح، وألحق أضرارا بالغة بمستشفى والعديد من الكنائس القديمة، وفق السلطات.

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجات بلدة دولوريس الجبلية بمقاطعة أبرا في ساعة متأخرة الثلاثاء، وتلاه عديد الهزات الارتدادية طيلة الليل، حسبما ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن مكتب الأرصاد الحكومي.

وقال المسعف، أبرا رون سيكيرا، للوكالة، «اختبأنا تحت طاولة ولم تخرج عائلتي من المنزل إلا بعد توقف الاهتزاز»، مضيفا أن أفراد عائلته استفاقوا من النوم على وقع اهتزاز الأرض.

إصابة 6 أشخاص بجروح
وأصيب ستة أشخاص بجروح في بلدة لاغيان بمقاطعة أبرا، وفق سيكيرا، فيما أُغلق مكتب رئيس بلدية لاغايان ومبنى ثانوية بعد تشقق جدرانهما وتحطم النوافذ الزجاجية، بحسب صور نشرت على صفحة البلدة على «فيسبوك».

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وفي مدينة باتاك بمقاطعة إيلوكوس نورتي المجاورة، أمضى عديد المرضى فترة طويلة من الليل خارج مستشفى حكومي بعد انهيار أسقف عديد الغرف ما أدى إلى تلف أجهزة، بحسب طواقم المستشفى، وتسببت صخور تدحرجت من تل، في إغلاق موقت لطريق يربط باتاك ببلدة بانا القريبة، لكن مسؤولي الإنقاذ أكدوا إزالة العوائق، كما لحقت أضرار بعدد من الكنائس القديمة في أبرا وإيلوكوس نورتي، حسبما أعلن مكتب الدفاع المدني.

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