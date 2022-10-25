بايدن لسوناك: المملكة المتحدة ستبقى «أقرب حليف» لواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك في اتّصال هاتفي بأن «المملكة المتحدة ستبقى أقرب حليف» لواشنطن.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة أن سوناك وبايدن «بحثا في التعاون بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة سواء الثنائي وفي مناطق على غرار (منطقة) المحيطين الهندي والهادئ». كما أشار البيان إلى أنهما بحثا في قضية إيرلندا الشمالية، وفق وكالة «فرانس برس».

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وسيلتقي الرجلان شخصيًا في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا الشهر المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الكرملين أن روسيا ليس لديها «أي أمل» بتحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تعيين ريشي سوناك رئيسا جديدا للوزراء.