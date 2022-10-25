سوناك يخص زيلينسكي بأول محادثة هاتفية مع زعيم أجنبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بإمكانه الاعتماد على دعم المملكة المتحدة «الراسخ» لبلاده في مواجهة الغزو الروسي.

وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية، في بيان، إلى أن سوناك في أول محادثة هاتفية أجراها مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه «تباحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء من أجل التشديد على دعم المملكة المتحدة الراسخ لأوكرانيا»، وأعرب عن «أمله بلقاء شخصي بينهما قريبا»، وفق وكالة «فرانس برس».

- زيلينسكي يدعو سوناك لزيارة أوكرانيا

وفي وقت سابق اليوم، أعرب زيلينسكي، عن أمله في تعزيز العلاقات بين أوكرانيا وبريطانيا التي تعد إحدى أبرز الدول الداعمة لكييف في مواجهة روسيا.

وفي تسجيل فيديو قال زيلينسكي: «أنا مقتنع بأن الشراكة التي أصبحت تقليدية بين بلادنا والقيادة البريطانية في الدفاع عن الديمقراطية والحرية، ستستمر وستُتعزز»، مشيرًا إلى أنه دعا سوناك لزيارة أوكرانيا.