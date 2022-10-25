زيلينسكي يدعو سوناك لزيارة أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، عن أمله في تعزيز العلاقات بين أوكرانيا وبريطانيا التي تعد إحدى أبرز الدول الداعمة لكييف في مواجهة روسيا، وذلك إثر محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك.

وفي تسجيل فيديو قال زيلينسكي: «أنا مقتنع بأن الشراكة التي أصبحت تقليدية بين بلادنا والقيادة البريطانية في الدفاع عن الديمقراطية والحرية، ستستمر وستُتعزز»، مشيرًا إلى أنه دعا سوناك لزيارة أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

- زيلينسكي يدعو المجتمع الدولي لتغطية عجز ميزانية متوقع لبلاده بـ38 مليار دولار

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المشاركين في مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا، إلى الالتزام بتغطية عجز الميزانية المتوقع لبلاده العام المقبل بقيمة 38 مليار دولار.