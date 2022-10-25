العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء تنصيب العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسًا جديدًا لحزب المحافظين، عقب تعيين ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الأول في منصب رئاسة الحكومة بعد وقت قصير من قبوله استقالة ليز تراس.

وتعليقًا على القرار، قال الزهاوي في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «إنه لشرف عظيم أن أكون رئيسًا للحزب الذي انضممت إليه عندما كنت شابًا وكان يعني الكثير بالنسبة لي. إنني أتطلع إلى دعم ريشي سوناك في هذا الدور وفي الحكومة، بينما نتصدى للتحديات المقبلة».

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من هو ناظم الزهاوي؟

وفي السادس من يوليو الماضي عين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ناظم الزهاوي وزيرًا للمالية، خلفًا لريشي سوناك الذي استقال آنذاك احتجاجًا على قيادة جونسون.

وُلد الزهاوي في العراق، العام 1967، وانتقل إلى المملكة المتحدة مع أسرته عندما كان في التاسعة من عمره. كما شارك في تأسيس وكالة أبحاث السوق عبر الإنترنت «YouGov»، وكان رئيسها التنفيذي حتى جرى اختياره مرشحًا محافظًا في البرلمان.

وفي العام 2018، أصبح الزهاوي وزيرًا للتعليم في حكومة تيريزا ماي، وفي حكومة بوريس جونسون، جرى تعيينه وزيرًا للأعمال، لكنه تخلى موقتًا عن معظم مسؤولياته في تلك الوزارة.