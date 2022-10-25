مجلس النواب الإيطالي يمنح الثقة لحكومة ميلوني

القاهرة - بوابة الوسط

منحت الغرفة السفلى في البرلمان الإيطالي، الثلاثاء، الثقة لحكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، بعدما أعلنت رئيسة الوزراء برنامجا أكدت فيه دعم بلادها لأوكرانيا مشدّدة على أن إيطاليا «جزء من أوروبا».

والتصويت الذي سيعقبه تصويت ثان في مجلس الشيوخ الأربعاء، كان في الغالب تدبيرا إجرائيا بما أن ميلوني تحظى بغالبية وازنة في البرلمان بفضل إئتلافها الذي يضم حزب «فورتسا إيطاليا» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، وحزب «الرابطة» اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني.

- رئيسة الوزراء الإيطالية: يجب إزالة دوافع المهاجرين للتخلي عن أراضيهم

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت جيورجيا ميلوني، إنه يجب إزالة الأسباب التي تدفع المهاجرين، خاصة الأصغر سنًا منهم، إلى التخلي عن أراضيهم وجذورهم الثقافية وعائلاتهم للبحث عن حياة أفضل في أوروبا.

وعبرت ميلوني في خطابها أمام البرلمان الإيطالي، قبل نيل حكومتها الثقة، عن نيتها تفعيل ما سمتها خطة «إنريكو ماتي» وهو مؤسس مجموعة إيني للطاقة الذي طور امتيازات نفطية متكافئة مع عدة دول نامية.