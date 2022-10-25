بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، من أن استخدام روسيا سلاحا نوويا سيكون «خطأ فادحًا هائلا»، في حين تقول موسكو إن أوكرانيا تعد «قنبلة قذرة»، الأمر الذي نفته كييف ودول غربية.

وقال الرئيس الأميركي إن «روسيا سترتكب خطأ جسيما هائلا إذا استخدمت سلاحًا نوويًا تكتيكيًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

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ومطلع أكتوبر الحالي، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن العالم يواجه خطرًا نوويًا للمرة الأولى منذ 1962، معتبرا أن بوتين لم يكن «يمزح» عند إطلاق هذه التهديدات حين تبين أن جيشه «ضعيف جدًا» في أوكرانيا.