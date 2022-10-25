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رئيسة الوزراء الإيطالية: يجب إزالة دوافع المهاجرين للتخلي عن أراضيهم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 06:32 مساء
رئيسة الوزراء الإيطالية: يجب إزالة دوافع المهاجرين للتخلي عن أراضيهم
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمام البرلمان. (الإنترنت)
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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الثلاثاء، إنه يجب إزالة الأسباب التي تدفع المهاجرين، خاصة الأصغر سنًا منهم، إلى التخلي عن أراضيهم وجذورهم الثقافية وعائلاتهم للبحث عن حياة أفضل في أوروبا.

وعبرت ميلوني في خطابها أمام البرلمان الإيطالي، قبل نيل حكومتها الثقة، عن نيتها تفعيل ما سمتها خطة «إنريكو ماتي» وهو مؤسس مجموعة إيني للطاقة الذي طور امتيازات نفطية متكافئة مع عدة دول نامية.

وأضافت: «إن الحكومة تريد اتباع طريق لم يجرِ اتباعه من قبل، مع وقف الهجرة، وكسر الاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط أخيرًا (..) نيتنا هي نفسها دائمًا، لكن إذا كنتم لا تريدون أن نتحدث عن الحصار البحري، نيتنا هي استعادة الاقتراح الأصلي لبعثة الاتحاد الأوروبي البحرية (صوفيا)، وكانت تنص على منع خروج القوارب من شمال إفريقيا».

ثم عادت ونفت عزمها التشكيك في حق اللجوء للهاربين من الحروب والاضطهاد، إلا أنها رأت بوجوب ترويج بلادها خطة ماتي ووصفتها بـ«نموذج فاضل للتعاون والنمو بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية. وكذلك لمواجهة الانتشار المقلق للراديكالية الإسلامية، خاصة في المنطقة جنوب الصحراء الكبرى. نود استعادة دورنا الاستراتيجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بعد سنوات فضلنا فيها التراجع».

وختمت مليوني كلمتها بأن 27 أكتوبر الجاري يصادف الذكرى السنوية الستين لوفاة إنريكو ماتي، الإيطالي الذي كان أحد مهندسي إعادة الإعمار بعد الحرب، والذي تمكن من إبرام اتفاقات مصالح متبادلة مع دول في جميع أنحاء العالم.

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