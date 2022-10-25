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طهران تتهم واشنطن بـ«المماطلة» في إحياء الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 02:23 مساء
طهران تتهم واشنطن بـ«المماطلة» في إحياء الاتفاق النووي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طهران، 29 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، الولايات المتحدة بالمماطلة في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي، والمتعثرة منذ أسابيع.

ومنذ العام الماضي، أجرت طهران والقوى الكبرى مباحثات بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت واشنطن منه في 2018. وتعثرت المباحثات مطلع سبتمبر، بعدما اعتبرت الأطراف الغربية أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم طرحها الاتحاد الأوروبي كان «غير بناء»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال رئيسي: «اليوم على الأميركيين أن يتخذوا القرار، إلا أنهم يماطلون»، وذلك أمام ممثلي وكالات أنباء آسيوية يعقدون هذا الأسبوع مؤتمرا في طهران.

وأتاح الاتفاق بين إيران وكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية وضمان سلميتها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سحب بلاده أحاديا منه، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.

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إيران تسعى لرفع العقوبات
وشدد رئيسي على أن «الجمهورية الإسلامية تسعى لرفع الحظر (العقوبات)، لكنها وضعت أيضا على جدول أعمالها مسألة تحييد آثار هذا الحظر».

وخلال الأسابيع الماضية، تراجع التركيز على الملف النووي في العلن بينما تشهد إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، بعد توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. ودعمت دول غربية عدة هذه الاحتجاجات، وفرضت عقوبات على طهران بسبب «قمع» السلطات لها. من جهتها، تتهم إيران «أعداء» تتقدمهم الولايات المتحدة، بالضلوع في «أعمال شغب» تشهدها.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السبت، أن واشنطن تضغط على طهران عبر دعم الاحتجاجات، لانتزاع تنازلات منها في الملف النووي، وأشار إلى أن الأميركيين يواصلون «تبادل الرسائل معنا» عبر الوسيط الأوروبي، لكنهم «يتطلعون إلى ممارسة ضغوط سياسية ونفسية ويريدون كسب التنازلات في المفاوضات» من خلال دعم الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني.

وفي 13 أكتوبر، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، قال إن الرئيس جو بايدن، «لا يزال يعتقد أن النهج الدبلوماسي هو الأفضل» في الملف النووي الإيراني، مضيفا: «لكننا لسنا قريبين من ضمان تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة الى الاسم الرسمي للاتفاق. وأكد إن تركيز واشنطن ينصّب حاليا على «محاسبة» السلطات الإيرانية على تعاملها مع «المتظاهرين الأبرياء».

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