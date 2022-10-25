Atwasat

رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 01:10 مساء
رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا
الملك تشارلز يستقبل ريشي سوناك، 25 أكتوبر 2022. (أ ب)
alwasat radio

عين ملك بريطانيا تشارلز الثالث زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك، الثلاثاء، رئيسا للوزراء بعد وقت قصير من قبوله استقالة ليز تراس.

وبعد وصوله إلى قصر باكنغهام عند الساعة 10.07 بتوقيت غرينتش، عقد وزير المال السابق البالغ من العمر 42 عاما أول لقاء له مع الملك، وفقا للصور التي وزعها قصر باكنغهام.

وبذلك، يدخل سوناك البالغ 42 عاماً التاريخ كأول شخص غير أبيض يدير حكومة المملكة المتحدة. وهو حفيد مهاجرين من أصول هندية ومصرفي سابق ثري، سلك الطريق المعتاد للنخبة البريطانية.

- تراس تدعو سوناك إلى التحلي بـ«الجرأة» في مواجهة التحديات
- البيت الأبيض: بايدن سيجري محادثات مع ريشي سوناك خلال أيام
- رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعد بـ«الاستقرار والوحدة»

سوناك يعد بالاستقرار والوحدة
وبعد فوزه داخل حزب المحافظين الإثنين، وعد سوناك بـ«الاستقرار والوحدة». وقال إنّ «جمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى»، مضيفا أنّ «المملكة المتحدة دولة عظيمة لكن لا شكّ في أننا نواجه تحدّياً اقتصاديا عميقا».

وسيصبح سوناك رئيسا للحكومة في بلد يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة. فقد تخطّى التضخّم معدّل 10%، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع. ويأتي ذلك فيما لا تزال أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع وكذلك أسعار المواد الغذائية، وفي الوقت الذي تحوم فيه مخاطر الركود. وسيتعيّن على سوناك تهدئة الأسواق التي اهتزّت بسبب إعلانات ميزانية حكومة ليز تراس في نهاية سبتمبر، والتي أُلغيت معظم أجزائها في سياق اتخذ منحى كارثيا.

ويصل سوناك إلى السلطة خلال مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار. وهو خامس رئيس للحكومة البريطانية منذ العام 2016، عندما اختارت البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاءٍ أُجري حينها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء»: عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق من المغرب

«هذا المساء»: عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق من المغرب
«هنا ليبيا»: المخدرات آفة تجتاح المجتمع الليبي

«هنا ليبيا»: المخدرات آفة تجتاح المجتمع الليبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
بث مباشر: الأولمبي والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: الأولمبي والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. «أجوكو» تشغل جميع محركات ضغط الغاز بحقل مسلة

للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. «أجوكو» تشغل جميع محركات ضغط الغاز بحقل مسلة
رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا

رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا
ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا

ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»

أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا الثلاثاء

«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا ...
مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح النووي

مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح ...
شاهد فيديو فوز شباب ليبيا بأقدام الحبيشي أمام المغرب ليهدي التأهل لتونس

شاهد فيديو فوز شباب ليبيا بأقدام الحبيشي أمام المغرب ليهدي التأهل لتونس
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأسبوع الأول من دورينا.. و«كأس العالم» قد تنسينا

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأسبوع الأول من دورينا.. و«كأس العالم» قد ...
رئيس جائزة «أكاكوس» هشام الدالي لـ«بوابة الوسط»: اتفقنا على بناء مدينة رياضية كاملة

رئيس جائزة «أكاكوس» هشام الدالي لـ«بوابة الوسط»: اتفقنا على بناء مدينة رياضية ...
مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا

مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الملك تشارلز الثالث يسمي ريشي سوناك رسميا رئيسا للوزراء الثلاثاء
الملك تشارلز الثالث يسمي ريشي سوناك رسميا رئيسا للوزراء الثلاثاء
تراس تدعو سوناك إلى التحلي بـ«الجرأة» في مواجهة التحديات
تراس تدعو سوناك إلى التحلي بـ«الجرأة» في مواجهة التحديات
ميلوني: لا نستهدف كبح التكامل الأوروبي.. بل جعله يعمل بشكل أفضل
ميلوني: لا نستهدف كبح التكامل الأوروبي.. بل جعله يعمل بشكل أفضل
ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا
ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى ...
بعد تعيين سوناك رئيسا للوزراء.. الكرملين: لا أمل في تحسن العلاقات مع بريطانيا
بعد تعيين سوناك رئيسا للوزراء.. الكرملين: لا أمل في تحسن العلاقات...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة...
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ترد
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها ......
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة
مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية المحتلة...
المزيد
«فرانس برس»: مقتل عنصرين من الحرس الثوري جنوب إيران
«فرانس برس»: مقتل عنصرين من الحرس الثوري جنوب إيران...
طهران تتهم واشنطن بـ«المماطلة» في إحياء الاتفاق النووي
طهران تتهم واشنطن بـ«المماطلة» في إحياء الاتفاق النووي...
رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا
رسميا.. تشارلز الثالث يعين سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا...
بعد تعيين سوناك رئيسا للوزراء.. الكرملين: لا أمل في تحسن العلاقات مع بريطانيا
بعد تعيين سوناك رئيسا للوزراء.. الكرملين: لا أمل في تحسن ......
ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا
ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط