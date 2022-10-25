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الملك تشارلز الثالث يسمي ريشي سوناك رسميا رئيسا للوزراء الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 11:34 صباحا
الملك تشارلز الثالث يسمي ريشي سوناك رسميا رئيسا للوزراء الثلاثاء
ريشي سوناك، (أرشيفية: الإنترنت)
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يسمي الملك تشارلز الثالث، رئيس حزب المحافظين الجديد، ريشي سوناك، رئيسا للوزراء، ليخلف ليز تراس التي استقالت قبل 44 يوما، ويصبح ثالث رئيس للحكومة البريطانية خلال شهرين.

وهذه المرة الأولى التي يسمّي فيها الملك تشالز الثالث رئيسا للحكومة. فقد سُميت تراس من قبل الملكة إليزابيث الثانية في السادس من سبتمبر في قصر بلمورال الأسكتلندي. ثمّ توفّيت الملكة بعد ذلك بيومين، حسب وكالة «فرانس برس».

وتُلقي ليز تراس آخر خطاب لها أمام مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت، ثمّ تتجه إلى قصر باكنغهام حيث ستُسلّم استقالتها للملك. بعد ذلك، يستقبل تشالز الثالي ريشي سوناك، على أن يتوجه بعدها إلى داونينغ ستريت حيث سيلقي خطابا.

سوناك يعد بالاستقرار والوحدة
وبذلك، يدخل سوناك البالغ 42 عاماً التاريخ كأول شخص غير أبيض يدير حكومة المملكة المتحدة. وهو حفيد مهاجرين من أصول هندية ومصرفي سابق ثري، سلك الطريق المعتاد للنخبة البريطانية.

وبعد فوزه داخل حزب المحافظين الإثنين، وعد سوناك بـ«الاستقرار والوحدة». وقال إنّ «جمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى»، مضيفا أنّ «المملكة المتحدة دولة عظيمة لكن لا شكّ في أننا نواجه تحدّياً اقتصاديا عميقا».

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وسيصبح سوناك رئيسا للحكومة في بلد يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة. فقد تخطّى التضخّم معدّل 10%، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع. ويأتي ذلك فيما لا تزال أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع وكذلك أسعار المواد الغذائية، وفي الوقت الذي تحوم فيه مخاطر الركود. وسيتعيّن على سوناك تهدئة الأسواق التي اهتزّت بسبب إعلانات ميزانية حكومة ليز تراس في نهاية سبتمبر، والتي أُلغيت معظم أجزائها في سياق اتخذ منحى كارثيا.

ويصل سوناك إلى السلطة خلال مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار. وهو خامس رئيس للحكومة البريطانية منذ العام 2016، عندما اختارت البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاءٍ أُجري حينها.

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