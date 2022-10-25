بنغلاديش: إعصار «سترانغ» يخلف 9 قتلى.. والملايين يبحثون عن مأوي

القاهرة - بوابة الوسط

قضى تسعة أشخاص على الأقل بعدما ضرب إعصار بنغلاديش، ما أرغم حوالى مليون شخص على إخلاء منازلهم، حسب ما أفاد مسؤولون، الثلاثاء.

وتشكّل الأعاصير تهديدا منتظما، لكنّ العلماء يقولون إن التغير المناخي قد يجعلها أكثر قوة وتكرارا. ووصل الإعصار «سيترانغ» إلى اليابسة في جنوب بنغلاديش في وقت متأخر الإثنين، ولكن السلطات تمكنت من نقل حوالى مليون شخص إلى بر الأمان قبل وصوله، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول في الحكومة جيبون نهار لـ«فرانس برس»: «قضى تسعة أشخاص، غالبيتهم بسبب وقوع الأشجار، بما في ذلك ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة (في المقاطعة الشرقية) كوميلا». من جهته، قال سكرتير الحكومة لشؤون إدارة الكوارث كامر حسن لـ«فرانس برس»، إن الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من المناطق المنخفضة مثل الجزر النائية وضفاف الأنهار نُقلوا إلى آلاف الملاجئ المتعدّدة الطوابق، وأضاف: «أمضوا الليلة في ملاجئ (للاحتماء) من الأعاصير».

وأشار مسؤولون إلى أن الشرطة اضطرت في بعض الحالات إلى إقناع القرويين الذين ترددوا في ترك منازلهم. وفي هذه الأثناء، اجتاحت أمطار غزيرة معظم أنحاء البلاد، كما غمرت مدنا مثل دكا وخولنا وباريسال - التي شهدت هطول 324 ميليمترا من الأمطار الإثنين.

نقل 33 ألف لاجئ من «الروهينغا»

وأوضح مسؤولون أن حوالى 33 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا من بورما، نُقلوا بشكل مثير للجدل من البر الرئيسي إلى جزيرة معرضة للعواصف في خليج البنغال، وتلقوا أوامر بالبقاء في منازلهم ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في صفوفهم.

وفي ولاية غرب البنغال في شرق الهند المجاورة، جرى إجلاء آلاف الأشخاص، الإثنين، إلى أكثر من مئة مركز إغاثة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار، وكان الناس يعودون إلى ديارهم، الثلاثاء، حسب ما أفاد مسؤولون.

وفي العام 2020، تسبب الإعصار أمفان وهو ثاني إعصار «فائق القوة» يُسجل على الإطلاق في خليج البنغال بمقتل أكثر من مئة شخص في بنغلاديش والهند، وطالت أضراره الملايين. وفي السنوات الأخيرة، أدت التوقعات الأفضل للأحوال الجوية والتخطيط الأكثر فاعلية للإخلاء إلى خفض عدد القتلى جراء العواصف بشكل كبير. وسُجلت أسوأ حصيلة في هذا المجال في العام 1970 حين قضى مئات آلاف الأشخاص.