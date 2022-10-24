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مقتل 10 جنود وإصابة 50 في هجوم بشمال بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 09:32 مساء
مقتل 10 جنود وإصابة 50 في هجوم بشمال بوركينا فاسو
قوات تابعة للجيش في أحد الارتكازات الأمنية في بوركينا فاسو. (الإنترنت)
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قتل عشرة جنود على الأقل وأصيب خمسون الإثنين في «هجوم إرهابي» في مدينة دجيبو التي يحاصرها «المسلحون» منذ ثلاثة اشهر في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت هيئة الأركان في جيش بوركينا.

وقالت هيئة الأركان إن «الفوج المسلح الرابع عشر في دجيبو تعرض» صباح الإثنين «لهجوم إرهابي استهدف قاعدته»، مضيفة أن «الحصيلة الموقتة هي مقتل عشرة عسكريين خلال المعارك وإصابة خمسين»، بحسب «فرانس برس».

والسبت الماضي قتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود وثمانية متطوعين مدنيين يدعمون الجيش، في هجوم لـ«مسلحين» مفترضين في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني لـ«فرانس برس» إن «كمينا لمجموعات مسلحة إرهابية استهدف دورية مشتركة للجنود والمتطوعين دفاعا عن الوطن في منطقة بوروم (شمال). قتل ثلاثة جنود وثمانية متطوعين»، وأكد مصدر أمني آخر هذه الحصيلة موضحا أنها «غير نهائية».

تعيين ابراهيم تراوري رئيسا للوزراء
 عين الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو ابراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب نهاية سبتمبر 2022، المحامي أبولينير يواكيم كييليم دي تيمبيلا البالغ 64 عاما، رئيسا للوزراء.  وجاء في مرسوم تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي أنه تم «تعيين أبولينير يواكيم كيلييم دي تيمبيلا رئيسا للوزراء».

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ويرأس كييليم دي تيمبيلا مركز البحوث الدولية والاستراتيجية، وهو مؤسسة فكرية. وهو حائز دكتوراه في القانون، وتدرب في نيس حيث درّس أيضًا. وهو مؤلف الكثير من الكتب منها «توماس سانكارا والثورة في بوركينا فاسو - تجربة تنمية متمحورة حول الذات».

أحافظ وأحترم وأدافع عن الدستور والشرعة الانتقالية
ونصب المجلس الدستوري في بوركينا فاسو الجمعة الكابتن تراوري رئيسا انتقاليا، بعدما وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب في 30 سبتمبر، وقال تراوري رافعا يده اليمنى لتأدية اليمين أمام المجلس الدستوري «أُقسم أمام شعب بوركينا فاسو وبشرفي بأن أحافظ وأحترم وأدافع عن الدستور والشرعة الانتقالية والقوانين» في بوركينا فاسو.

وتراوري هو الانقلابي الثاني الذي ينصّبه المجلس الدستوري خلال ثمانية أشهر، بعد تنصيب اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا الذي وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب في نهاية يناير، قبل أن يتعرّض بدوره لانقلاب في 30 سبتمبر في هذا البلد الذي يقوّضه العنف «الإرهابي».

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