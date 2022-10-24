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«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 08:33 مساء
«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا الثلاثاء
سوناك رئيس وزراء بريطانيا وحزب المحافظين. (الإنترنت)
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أعلن «داونينغ ستريت» في بيان أن ريشي سوناك الذي فاز الإثنين برئاسة حزب المحافظين، سيستقبله الملك تشارلز الثالث الثلاثاء لتسميته رسميا رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة.

وتلقي ليز تراس التي استقالت الخميس من هذا المنصب، خطابا أمام داونينغ ستريت قرابة الساعة 10.15 (9.15 ت غ) قبل ان تتوجه الى قصر باكينغهام حيث يستقبلها تشارلز الثالث. ولاحقا، يستقبل الملك سوناك ويكلفه تشكيل الحكومة على أن يتوجه الى داونينغ ستريت لإلقاء خطاب قرابة الساعة 11.35 (10.35 ت غ)، وفق «فرانس برس».

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك الإثنين تحقيق «الاستقرار والوحدة» في المملكة المتحدة التي تواجه أزمة اقتصادية، بعد انتخابه رئيسًا جديدًا لحزب المحافظين.

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وقال في أول تصريح بعد اختياره لمنصبه الجديد «نحتاج الى الاستقرار والوحدة، وجمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى. إن المملكة المتحدة دولة عظيمة لكن لا شكّ في أننا نواجه تحديًا اقتصاديًا عميقًا»، بحسب «فرانس برس».

أول شخص غير أبيض يدير حكومة المملكة المتحدة
وأصبح وزير المال السابق ريشي سوناك رئيساً جديداً للحكومة البريطانية بعدما فاز في السباق إلى داونينغ ستريت الإثنين على أثر عدول بوريس جونسون عن الترشّح وفشل منافسته بيني موردونت في التأهّل.

وبذلك، يدخل سوناك البالغ من العمر 42 عاماً التاريخ كأول شخص غير أبيض يدير حكومة المملكة المتحدة. هذا الأخير حفيد مهاجرين من أصول هندية ومصرفي سابق ثري، سلك الطريق المعتاد للنخبة البريطانية.

ويأتي فوز النائب الذي أدى اليمين أمام البرلمان على البهاغافاد غيتا، وهو أحد النصوص الأساسية للهندوس، في الوقت الذي يحيي فيه الهندوس عيد الدويلي. وقال المسؤول عن تنظيم الاقتراع غراهام برايدي «يمكنني أن أؤكد أنّنا تلقّينا ترشيحاً واحداً صالحاً فقط»، مضيفاً «هكذا انتُخب ريشي سوناك زعيماً لحزب المحافظين».

سوناك في مواجهة أزمة اجتماعية عميقة
وبما أنّ حزب المحافظين يملك الغالبية في مجلس العموم، يصبح سوناك رئيساً للحكومة، في مواجهة أزمة اجتماعية عميقة وفي ظلّ محاولة توحيد الأغلبية التي يعتبرها البعض غير قابلة للإدارة بعد 12 عاماً على وجودها في السلطة.

بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت مداولات مكثفة، أعلن سوناك ترشيحه الأحد قائلاً «أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا». ولتمييز نفسه عن بوريس جونسون، وعد بـ«النزاهة والاحتراف والمسؤولية».

بمجرد تسليم استقالة ليز تراس رسمياً إلى الملك تشارلز الثالث، سيكلّف الملك، ريشي سوناك بتشكيل حكومة جديدة، في إطار جدول زمني يجب توضيحه قريباً.

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