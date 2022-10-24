ستولتنبرغ يحذر موسكو من استخدام القنبلة القذرة «ذريعة» لـ«التصعيد» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الإثنين أن الحلف يرفض «الادعاءات الخاطئة» لروسيا التي تتهم أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام «قنبلة قذرة»، مشددا على ضرورة ألا تستعمل موسكو هذه "الذريعة» من أجل «التصعيد».

وكتب ستولتنبرغ على تويتر أن «الحلفاء في حلف شمال الأطلسي يرفضون هذا الأدعاء. على روسيا ألا تستخدم هذا الأمر ذريعة لتصعيد» النزاع في أوكرانيا. وجاء موقفه بعد مشاورات أجراها مع وزيري الدفاع الأميركي لويد اوستن والبريطاني بين والاس.

«المرحلة الأخيرة» من صنع «قنبلتها القذرة»

وفي سياق متصل كررت روسيا الإثنين اتهاماتها لأوكرانيا مؤكدة انها دخلت «المرحلة الأخيرة» من صنع «قنبلتها القذرة»، وهي ادعاءات رفضتها كييف التي دعت خبراء دوليين للمجيء وتفتيش منشآتها.

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ووجهت موسكو هذه الاتهامات لأول مرة الأحد خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظرائه الأميركي والفرنسي والبريطاني والتركي. فقد أعرب لمحاوريه عن «مخاوفه» بشأن «الاستفزازات المحتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة». وتتكون القنبلة الإشعاعية أو «القنبلة القذرة» من متفجرات تقليدية مع مواد مشعة معدة للانتشار كغبار لدى الانفجار.

منظمتين أوكرانيتين لديهما تعليمات محددة لصنع القنبلة

وقال الجنرال إيغور كيريلوف المسؤول في الجيش الروسي عن المواد المشعة والكيميائية والبيولوجية «حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن منظمتين أوكرانيتين لديهما تعليمات محددة لصنع ما يسمى القنبلة القذرة. وقد دخلت اعمالهما المرحلة النهائية». وبحسب قوله فإن «الغرض من هذا الاستفزاز هو اتهام روسيا باستخدام أسلحة دمار شامل في أوكرانيا وبالتالي شن حملة ضخمة معادية لروسيا في العالم».

وعلى الفور نفى المسؤولون الاوكرانيون هذه الاتهامات، وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن هذه الادعاءات «سخيفة» و«خطيرة» ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي العالم إلى «الرد بأقسى ما يمكن» على الاتهامات الروسية.

والإثنين أعلن كوليبا أنه تحدث مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بهذا الشأن، وقال إنه «دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً لإرسال خبراء على وجه السرعة إلى المرافق السلمية في أوكرانيا»، أي المنشآت التي «تدّعي روسيا بشكل مضلل» بأنّ أوكرانيا تطوّر «قنبلة ذرية» فيها، وفق تعبيره.