أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على 4 قرى شمال شرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أنه طرد القوات الروسية من أربع قرى في شمال شرق البلاد، حيث تمكن عبر شن هجوم مضاد من استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة في سبتمبر.

وكتبت هيئة الأركان الأوكرانية، على «فيسبوك» «بفضل عمليات ناجحة، طردت قواتنا العدو خارج قرى كارمازينيفكا ومياسوياريفكا ونيفسكي في منطقة لوغانسك، ونوفوسادوفي في منطقة دونيتسك»، علمًا بأنها كلها قرى متقاربة، الواحدة من الأخرى، وفق «فرانس برس».

«المرحلة الأخيرة» من صنع «قنبلتها القذرة»

وفي سياق متصل كررت روسيا، الإثنين، اتهاماتها لأوكرانيا، مؤكدة أنها دخلت «المرحلة الأخيرة» من صنع «قنبلتها القذرة»، وهي ادعاءات رفضتها كييف التي دعت خبراء دوليين للمجيء وتفتيش منشآتها.

ووجهت موسكو هذه الاتهامات لأول مرة الأحد، خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظرائه الأميركي والفرنسي والبريطاني والتركي.

فقد أعرب لمحاوريه عن «مخاوفه» بشأن «الاستفزازات المحتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة».

وتتكون القنبلة الإشعاعية أو «القنبلة القذرة» من متفجرات تقليدية مع مواد مشعة معدة للانتشار كغبار لدى الانفجار.

منظمتان أوكرانيتان لديهما تعليمات محددة لصنع القنبلة

وقال الجنرال إيغور كيريلوف المسؤول في الجيش الروسي عن المواد المشعة والكيميائية والبيولوجية «حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن منظمتين أوكرانيتين لديهما تعليمات محددة لصنع ما يسمى القنبلة القذرة. وقد دخلت أعمالهما المرحلة النهائية».

وبحسب قوله فإن «الغرض من هذا الاستفزاز هو اتهام روسيا باستخدام أسلحة دمار شامل في أوكرانيا، وبالتالي شن حملة ضخمة معادية لروسيا في العالم».

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وعلى الفور نفى المسؤولون الأوكرانيون هذه الاتهامات، وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن هذه الادعاءات «سخيفة» و«خطيرة» ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي العالم إلى «الرد بأقسى ما يمكن» على الاتهامات الروسية.

والإثنين أعلن كوليبا أنه تحدث مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بهذا الشأن، وقال إنه «دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا لإرسال خبراء على وجه السرعة إلى المرافق السلمية في أوكرانيا»، أي المنشآت التي «تدّعي روسيا بشكل مضلل» بأنّ أوكرانيا تطوّر «قنبلة ذرية» فيها، وفق تعبيره.

وأضاف أنّ غروسي «قَبِل. وعلى عكس روسيا، لطالما كانت أوكرانيا وستبقى شفّافة. ليس لدينا ما نخفيه».