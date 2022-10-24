زيلينسكي: روسيا طلبت تزويدها «نحو 2000 مسيّرة» إيرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أن روسيا طلبت تزويدها «نحو ألفي مسيّرة» إيرانية دعما لحملة قصفها في أوكرانيا والتي تستهدف خصوصا منشآت إنتاج الكهرباء.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر نظمته صحيفة هآرتس الاسرائيلية «بحسب معلوماتنا الاستخباراتية، طلبت روسيا تزويدها نحو ألفي (مسيّرة) إيرانية من طراز شاهد»، وفق «فرانس برس».

تزويد الجيش الروسي بمسيّرات إيرانية

وانتقد الرئيس الأوكراني الحياد الذي تلتزمه إسرائيل منذ غزو روسيا لبلاده، والذي اتاح في رأيه قيام «تحالف» بين موسكو وطهران يتجلى خصوصا في تزويد الجيش الروسي مسيّرات ايرانية.

وقال زيلينكسي في مداخلة خلال مؤتمر نظمته صحيفة «هآرتس الاسرائيلية» «لم يكن لهذا التحالف بكل بساطة أن يقوم لو اتخذ سياسيوكم قرارا في تلك الآونة، القرار الذي طالبنا به»، في إشارة إلى مطالبة كييف بأن تحظى بدعم الدولة العبرية في مواجهة روسيا.

إيران تحذر من «مقاربات استفزازية»

حذّرت إيران السبت الدول الأوروبية من «مقاربات استفزازية» حيالها بعد مطالبة عدد منها الأمم المتحدة بالتحقيق في شأن استخدام روسيا مسيّرات إيرانية الصنع ضد أوكرانيا.

وطالبت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الجمعة المنظمة الدولية بتحقيق «محايد» بشأن هذه الطائرات، في أعقاب فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على الجمهورية الإسلامية على خلفية هذه المسألة.

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وسبق لطهران أن نفت تزويد موسكو أسلحة لاستخدامها في الحرب، بينما اعتبرت الخارجية الروسية الاتهامات الغربية مسعى لـ«الضغط» على إيران.

سيناريو سياسي مستهِدف

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المقاربات الاستفزازية الراهنة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا جزءا من سيناريو سياسي مستهِدف» لها.

ووصف كنعاني في بيان التحركات الأوروبية الأخيرة بأنها «مدمِّرة»، مشددا على أن طهران «تحتفظ بحق الرد على أي إجراء غير مسؤول في سياق دعم المصالح الوطنية وضمان حقوق الشعب» ولن تترد في الدفاع عن مصالحها.

وكرر الناطق موقفه بلاده «الرافض بقوة فرض العقوبات تحت ذرائع واهية لا أساس لها بشأن استخدام الطائرات المسيّرة الإيرانية في الحرب الأوكرانية والمزاعم المطروحة في بيان ألماني وفرنسي وبريطاني مشترك بهذا الشأن».

وكانت الرسالة المشتركة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس والموجهة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعت إلى «تحقيق من جانب فريق الأمانة العامة للأمم المتحدة المسؤول عن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2231»، مبدية استعدادها «لدعم عمل الأمانة العامة لإجراء تحقيقها التقني وغير المتحيز».