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50 قتيلا في غارة شنها سلاح الجو البورمي على فصيل متمرد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 04:48 مساء
50 قتيلا في غارة شنها سلاح الجو البورمي على فصيل متمرد
قوات تابعة للجيش البورومي. (الإنرتنت)
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قتل نحو خمسين شخصا وأصيب سبعون آخرون في غارة شنها سلاح الجو البورمي على فصيل يعارض بشدّة المجلس العسكري منذ الانقلاب، وفق ما أفاد ناطق باسم هذه المجموعة الإثنين.

وقال الكولونيل ناو برو «الأحد قرابة الساعة 20,40 (14,40 ت غ)، هاجمت طائرتان حربيتان بورميتان» احتفالا ينظمه جيش استقلال كاشين، مضيفا «قتل نحو خمسين شخصا بينهم أعضاء في جيش استقلال كاشين ومدنيون»، وأصيب نحو سبعين آخرين، وفق «فرانس برس».

تصاعد التوتر بين الجيش وجماعات عرقية
وتصاعد التوتر بين الجيش وجماعات عرقية بورمية منذ الإطاحة بأونغ سان سو تشي في انقلاب الأول من فبراير 2021. وفرّ عشرات البورميين من أعمال العنف، وعبروا الحدود بحثاً عن ملاذ على الجانب التايلاندي.

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