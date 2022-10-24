سفارات غربية تحذر من هجمات إرهابية في نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط

نصحت عديد السفارات الغربية، بينها سفارة الولايات المتحدة، الإثنين، رعاياها بالحد من تنقلاتهم في نيجيريا بسبب تزايد خطر الهجمات الإرهابية، حتى وإن حاولت السلطات النيجيرية الطمأنة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه التوصيات تستند إلى تهديد أمني جديد أم أنها نشأت بعد أحداث أخيرة. وأعلن مقاتلون مرتبطون بتنظيم «داعش» مسؤوليتهم عن عدة هجمات في ولايات قريبة من منطقة العاصمة الاتحادية أبوجا في الأشهر الستة الماضية.

«تجنبوا السفر أو التنقلات غير الضرورية»

وأصدرت السفارة الأميركية، الأحد، مذكرة حذرت فيها رعاياها من «مخاطر كبيرة لوقوع هجمات إرهابية في نيجيريا، لا سيما في أبوجا» دون الخوض في التفاصيل.

وقالت السفارة: «تجنبوا السفر أو التنقلات غير الضرورية»، مضيفة أنها «حدت من خدماتها حتى إشعار آخر».

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كما أصدرت بريطانيا وكندا وأستراليا توصيات مماثلة ناصحة رعاياها في نيجيريا، خصوصًا في العاصمة أبوجا بتجنب الأماكن العامة المزدحمة. كما أشارت هذه السفارات إلى أن المدارس استهدفت في الماضي من قبل «مسلحين».

في أعقاب هذه التحذيرات الغربية، أكدت وكالة الأمن الداخلي النيجيرية أنه «تم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة». وأضاف الناطق باسمها بيتر أفونانيا أن تحذيرات مماثلة وردت من قبل ودعا إلى الهدوء.

قلق متزايد من انعدام الأمن

يشعر سكان أبوجا وضواحيها بينهم الدبلوماسيون الغربيون، بقلق متزايد من انعدام الأمن بعد هروب جماعي من سجن كوجي في ضواحي أبوجا في يوليو.

فر أكثر من 400 معتقل بينهم عشرات الجهاديين. وأعلنت قوات الشرطة والجيش تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة وضواحيها، لكن أبوجا محاطة بمناطق جبلية وغابات يصعب ضمان أمنها.

ويهاجم «المسلحون» بشكل عام المناطق الشمالية الشرقية من نيجيريا البعيدة من العاصمة الاتحادية أبوجا الواقعة في وسط البلاد.

لكن خلايا موجودة في مناطق أخرى من البلاد. ووقع آخر هجوم إسلامي في أبوجا نفذته جماعة بوكو حرام عام 2014. وتحد أبوجا أيضًا ولايات تواجه مستويات عالية من اللصوصية حيث تقوم عصابات مدججة بالسلاح بأعمال قتل وخطف ونهب في قرى بكاملها.