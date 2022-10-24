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طهران تنفي وجود عسكريين إيرانيين في القرم لمساعدة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 01:34 مساء
طهران تنفي وجود عسكريين إيرانيين في القرم لمساعدة روسيا
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي في طهران. (أ ف ب)
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نفت إيران اليوم الإثنين، على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، الاتهامات الأميركية بوجود عسكرييها في شبه جزيرة القرم لمساعدة روسيا على شن هجمات بطائرات مسيّرة في أوكرانيا.

ورداً على سؤال عن تصريحات أدلى بها مسؤول أمريكي بهذا الشأن الأسبوع الماضي، قال «كنعاني» في مؤتمر صحفي «نرفض هذه الأنباء بشدة»، بحسب «يورو نيوز».

- البيت الأبيض: عسكريون إيرانيون في القرم لمساعدة روسيا

وأضاف أن هذه المزاعم «تهدف إلى حرف أنظار الرأي العام عن دورهم المدمّر في الحرب الأوكرانية من خلال الوقوف بجانب أحد طرفي النزاع، وتصدير الأسلحة بشكل مكثّف إلى أوكرانيا».

وكان الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، قال الخميس، إن «تقديراتنا أن عناصر عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في القرم وساعدوا روسيا في هذه العمليات».

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